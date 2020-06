“#JunkTerrorBill: Pia Wurtzbach, naghayag ng saloobin sa Terrorism Bill”

Pia Wurtzbach, nagsalita tungkol sa Terrorism Bill.

Naghayag ng kaniyang saloobin si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa tila hindi magandang kahihinatnan ng pagsasabatas ng Terrorism Bill sa Pilipinas.

Kahit na si Miss Universe 2018 Catriona Gray ay nagsalita na din ukol dito.

READ: Catriona Gray joins call to #JunkAntiTerrorBill

Sa pamamagitan ng social media, inilabas ni Pia ang kanyang saloobin sa pagiging ganap na batas ng Terrorism Bill.

<

I’ll be honest, I never really liked commenting about politics simply cos I felt like I didnt know enough. I wasnt confident enough to speak up… I also was never really a fan of tweeting (Im barely online here) but I realized that I need my voice back…and I need to use it. — Pia Alonzo Wurtzbach (@PiaWurtzbach) June 3, 2020

“I’ll be honest, I never really liked commenting about politics simply cos I felt like I didn’t know enough. I wasn’t confident enough to speak up… I also was never really a fan of tweeting (I’m barely online here) but I realized that I need my voice back…and I need to use it.”

Sa lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas at sa mundo.. overwhelming. Diba? Parang di mo alam kung maiiyak ka o magagalit. Parang pakiramdam mo minsan powerless ka. Parang sasabog yung puso mo. Yung feeling na parang may gusto kang sabihin. May kailangan kang sabihin. — Pia Alonzo Wurtzbach (@PiaWurtzbach) June 3, 2020

“Sa lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas at sa mundo.. overwhelming. Diba? Parang di mo alam kung maiiyak ka o magagalit. Parang pakiramdam mo minsan powerless ka. Parang sasabog yung puso mo. Yung feeling na parang may gusto kang sabihin. May kailangan kang sabihin.”

<

Pero narealize ko na hindi ako powerless… kasi hindi ako nagiisa. #JunkTerrorBill #MassTestingNowPH #ActivismIsNotTerrorism — Pia Alonzo Wurtzbach (@PiaWurtzbach) June 3, 2020

“Pero narealize ko na hindi ako powerless… kasi hindi ako nagiisa. #JunkTerrorBill #MassTestingNowPH #ActivismIsNotTerrorism”

#ActivismIsNotTerrorism

Bukod kay Pia and Catriona, naghayag rin ng kanilang supporta ang maraming personalidad para ibasura ang Terrorism Bill.