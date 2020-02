“K Brosas, paano nga ba pinagdadaanan ang kundisyong ‘chronic anxiety disorder’?”

“Sa mga toxic na tao, pasensya na goodbye, even with your family members,” ibinahagi ni K Brosas kung paano niya pinagdadaanan ang kundisyong ‘chronic anxiety disorder’.

Naging bukas ang komedyante na si K Brosas tungkol sa kaniyang kundisyon na nagsimula pa 14 years ago. Sa kaniyang interview sa Magandang Buhay nitong Miyerkules, February 12, binalikan ni K ang puntong sumubok siyang magpa-‘tawas’ dahil hindi malaman ang dahilan ng kaniyang pagsi-seizure.

“Umabot ako sa pagpapatawas. Kasi nga, lahat ng emergency rooms that time 14 years ago, chine-check up ako pero physically healthy. Pero why am I experiencing na parang akong naii-stroke, tapos [naninigas] yung mga kamay ko tapos nagsi-seizure. Pumayat ako nang bongga nang walang [mga sipon o ubo] pati thyroid, yun ang pinaka last kong pina-check,” kuwento ng komedyante.

Kalaunan na nang na-diagnose si K ng ‘chronic anxiety disorder’ dahil sa suppressed emotion o suppresed depression. Ayon pa sa kuwento niya, ilan sa mga ‘triggers’ nito ay ang extreme happiness. “Yung suppressed pa lang emotion, suppresed anger, mali pala yon,” ani ng komedyante.

[embedded content]

Dagdag ni K, hindi niya nagugustuhan ang ilang komento ng mga taong ginagawang mababaw ang isyu o salitang depresyon.

“Isa namang din hindi ko masyadong nagugustuhan is yung word na depression, ang dali-daling sabihin. Ngayon kapag nagkaka-problema sasabihin, ‘depressed ako’ tapos stress lang. Kasi nakakahiya naman sa mga clinically depressed,” paliwanag niya na sinang-ayunan ng guest momshie host na si Bianca Gonzalez.

Pagpapatuloy ni K, “Ang na-realize ko after 14 years, you just have to have a few trusted friends. And then ang mga toxic na tao sa buhay, pasensya na goodbye. Even with your family members kung talagang toxic sila –hindi naman sa i-disown mo sila hindi naman gano’n. Pero at the same time you have to find time for yourself, kasi self-love.”

[embedded content]

Una nang ibinahagi ni K ang naturang kundisyon sa kaniyang video blog sa YouTube, kung saan ay inilahad niya ang ilang payo na maaaring gawin din ng mga taong may kaparehong pinagdadaanan.

“…Sinabi ko na doon sa video blog na seek professional help, don’t self-diagnose, you have to rule out na hindi siya physical. Hindi nila maintindihan na iba-iba po tayo ng pinagdadaanan. Kailangan mo talagang makuha yung root e, nung depression mo,” paliwanag ni K.