“K Brosas pumalag sa basher na bastos”

Matapos makiusap ni K Brosas sa basher na maging magalang sa kapwa, mas lalo pa itong nagalit.

Napuno na ang komedyanteng si K Brosas sa isang basher matapos nitong magpalaganap ng ‘hate comments’ sa kanyang Instagram page.

Paliwanag ng comedienne-singer, may hangganan naman ang kanyang pasensya at nakiusap na rin ito sa basher na magkaroon ng respeto sa kapwa ngunit galit pa rin ito.

“Dahil below the belt mga hanas mo kahit nakiusap nako na sana wag sana matalas o bastos mga comments kahit opinion mo pa at karapatan nyan eh.. tinodo mo (kulang pa yang mga comments) Di kapa na kuntento At nag dm kapa? Nung sinagot kita bigla kang kumalma.. tapos galit uli? Anyareeee? Sensya na po sa mga followers ko,” tugon ni K, kasama ang screenshots ng mga komento ng netizen.

“Pero may mga mura na at pambabastos na di ko kinaya kaya ko ‘to post at siya din naman nagsabi na ok lang daw.. I know, I know, wag na dapat patulan pero may limit din pasensya ko syet.. Lalo na kung nakiusap ka na.. Pls, pwede naman tayo mag AGREE TO DISAGREE respectfully.. Again sensya na uli kung patola ako now ha,” dagdag pa niya.

Kaagad naman din siyang dinepensahan ng kaibigang si Pokwang at sinabing hindi gawain ng isang masiyahing tao ang ginagawa ng netizen.

“According po sa inyong bio ikaw po ay isang ‘happiestgurl’ tama? Hindi po gawain ng isang masayang tao ang manakit po ng kapwa sa mga salita po, marami po akong kaibigan na muslim at sobrang taas po respeto ko sakanila sana po wag nyo naman ganyaninang kaibigan kong si [K] kung hindi niyo siya gusto paki unfollow niyo nalang mas lalo ka pong magiging masaya promise,” ani Pokwang, na siyang sinang-ayunan ng marami.

Umabot naman na sa abogado ni K ang nangyari at ang kinahantungan ng gulo ay nag-sorry lamang ang netizen. Ngunit humirit pa rin ito ng, “Yang lang ang kaya mo K Brosas?”

“Hi guys.. update… I spoke to my lawyer.. at kausap ko din sa DM yung matapang at galit kanina pa na tao na topic ng post kong to. Ang ending sorry daw pero kasalanan ko pa din daw? Lol.. I think madaming nag report kaya di na sha maka-comment kaya lalo nagalit (naka screenshots lahat) .. pero bakit kelangan umabot sa demanda if ever?? Pinaka usapan ko naman ng maayos pero ang dami ng inaway at dinamay tapos now sorry pero kasalanan ko pa rin?

“Sana lang, pwede tayong lahat mag bigay ng magkaibang opinion na may respeto pa din.. tapos pag sinita ka kasi masakit na at malayo na sa issue eh ikaw pa din galit? We will see.. kalma na lang muna at salamat po sa mga nakakaintindi, sa hindi o di sang ayon.. ok lang po basta respeto lang naman.. Lablablab,” ani K.