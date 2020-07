“Kakai Bautista, Aicelle Santos, theater artists unite for climate change advocacy”

Sa kabila ng new normal, sama sama sa isang environmental advocacy ang mga theater artists.

United para sa layunin sa pangangalaga sa kalikasan ang mga Filipino theater artists sa isang online advocacy concert na Tatsulok: A Trilogy For Change.

Ang Tatsulok: A Trilogy For Change ay pangungunahan ng mga theater performers na sina Menchu Lauchengco-Yulo, Gian Magdangal, OJ Mariano, Phi Palmos, Boo Gabunada, Bibo Reyes, Gab Pangilinan at Jon Santos kasama sina Aicelle Santos at Kakai Bautista.

Sa pakikipagtulungan ng PLDT-SMART Gabay Kalikasan, ibabahagi ng mga Pinoy theater artists ang isinusulong na sustainability program ng Gabay Kalikasan sa marine protection, mangroves connection. at reforestation.

Sa isang video uploaded sa kanilang social media account, ipinaliwanag ni PLDT SVP and Group Controller at Chief Sustainability Officer na si Chaye Cabal-Revilla, ang ilan sa kanilang programang pang-kalikasan na pakikinabangan ng susunod na henerasyon.

“We in PLDT group including Smart and ePLDT will be contributing our technology and innovative solutions that can help conserve, protect, and restore our peatlands. We shall do this the same way we have rolled out our internationally recognized environmental stewardship programs in reforestation, mangroves connection, and marine protection.

“All these are under our sustainability group’s Gabay Kalikasan program aimed to help curb and fight climate change along with our overall effort and commitment to become carbon neutral before 2030,” pahayag Chief Sustainability Officer ng Gabay Kalikasan.

Hindi ito ang unang pagkakataon na bumuo ng isang online benefit concert ang Gabay Kalikasan. Sa katunayan, nagiging daan na rin ito para mabigyan ng pagkakataon ang theater artists na ipamalas pa rin ang kanilang talento kasunod ng pananamlay ng entertainment industry dahil sa krisis ng bansa ngayon sa COVID-19.

Sa kanilang mga social media post naman looking forward na sina Kakai at Aicelle na nagpa-abot ng kanilang kasiyahan na mapabilang sa proyekto.

“Masayang mapabilang sa isang proyektong may adbokasiya para sa Inang Kalikasan!” caption ni Kakai sa post.

“Truly enjoyed shooting for this Saturday,” pahayag ni Aicelle sa post.

Mapapanood ang Tatsulok: A Trilogy for Change ngayong Sabado, July 11 sa Facebook page at YouTube channel ng Gabay Kalikasan sa direksyon ni Floy Quintos.