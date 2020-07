“Kapuso personalities nagpahayag ng suporta sa laban ng ABS-CBN”

Hindi naging hadlang ang pagkakaiba ng kompanya para magpaabot ng suporta ang mga personalidad ng Kapuso network sa kanilang mga Kapamilya.

Photo Credit: @IvanMayrinaGMA on Facebook and @glaizaredux and @chynsortaleza on Instagram

Sa pagpapatuloy ng congress hearing para sa renewal ng franchise ng ABS-CBN, tila nagkakaisa na ngayon ang mga bituin at iba ibang personalidad mula sa magkakaibang network sa pagpapahayag ng kanilang suporta para sa Kapamilya network.

Sa kaniyang social media account idinaan ng aktres na si Glaiza De Castro ang kaniyang suporta para sa mga kaibigan at kapwa artista na apektado sa pagpapatigil ng operasyon ng network.

“Hindi na ito labanan ng istasyon, laban to ng mga Pilipino. Lahat tayo apektado. Dasal, kapit, akap,” pahayag ni Glaiza sa Twitter post.

Bukod kay Glaiza, nagpahayag naman ng kaniyang pagkadismya sa hearing ang TV host actress na si Chynna Ortaleza sa tila maling mga isyu na ibinabato laban sa ABS-CBN.

“O ganito na lang… lahat na lang ng mga karakter na isusulat at gagampanan sa mga serye at pelikula mabait. Walang bahid ng pagkakamali. Para end of the world na. Pa akap sa lahat ng artists at sa mga tumataguyod sa amin. Hinga hinga. Sakit sa dibdib at kukote e.”

Hindi rin napigilan ni Chynna na maghayag ng kaniyang saloobin sa tila hindi magandang trato ng congressman sa mga taga-pagsalita ng ABS-CBN sa pagpapatuloy ng hearing.

“Sobrang lala ng heartbreak ko. I know arguments happen but personally I try my best to talk to people with respect even if it gets heated. Why? Why do you have to speak this way sir? So condescending” ani Chynna sa post.

Dismayado man, dasal at panalangin pa rin ang ipinaabot ng TV host actress para sa mga kapwa kasamahan sa industriya ng entertainment sa ABS-CBN.

“Godbless ABS-CBN.. To all my colleagues in the entertainment industry who have been helped by the network.. I am praying for all of you,” post ni Chynna.

Bukod sa Kapuso stars naghayag rin ng kanilang suporta ang katunggaling news network team ng ABS-CBN na hindi naging hadlang ang pagkakaiba ng kompanya para sa suporta sa mga kaibigang mamamahayag.

Isa na dito si Raffy Tima na nagpaabot ng kanyang suporta para sa laban ng Kapamilya network.

“Respeto at suporta sa aking mga kapwa mamamahayag. Naway patuloy namin kayong makasama sa pagbabalita,” post ni Raffy kalakip ang retrato ng antenna tower ng ABS-CBN.

Gaya ni Raffy, naghayag rin ng kanyang simpatya para sa ABS-CBN news personality na si Sandra Aguinaldo para sa mga kasamahang mamayahayag.

“This Kapuso is thinking of her Kapamilya friends,” post ni Sandra sa Twitter.

Si Ivan Mayrina na nagpaabot ng respeto sa mga kapwa reporter sa ABS-CBN.

“Respeto at pakikiisa, mga kasamang taga Mother Ignacia,” post ni Ivan sa Twitter.