“Karakter ni Yam Concepcion sa ‘Love Thy Woman’ may halong konting Jade ng ‘Halik’”

Yam Concepcion, di pa daw nakakawala sa character ni Jade.

Huling teleseryeng ginawa ni Yam Concepcion sa ABS-CBN ang Halik kasama sina Jericho Rosales, Sam Milby at Yen Santos. Sa naturang teleserye ay kinilala ang galing ni Yam bilang aktres. Nanalo siya ng best TV actress sa Box Office King and Queen Awards ng Guillermo Mendoza Memorial Foundation.

Ngayon ay part naman si Yamng bagong teleserye ng Dreamscape Entertainment na Love Thy Woman . Ayon sa aktres, kahit matagal nang natapos ang Halik , hindi pa rin daw siya totally nakakawala sa character ni Jade na ginampanan niya sa serye.

“Alam mo, sobrang ano, grabe yung investment ko do’n sa character na Jade, parang nadala ko yata siya. So feeling ko, pagnapapanood ko yung mga interviews ko after nung Halik sabi ko, ‘Parang hindi ako yan, ah.’ Parang may Jade pa ring halo.

“But siguro ngayon medyo nawala na nang konti si Jade sa personality ko, pero of course hindi ko pa rin siya kinakalimutan kasi ang laking tulong niya talaga sa career ko talaga. And na-enjoy ko talaga portraying the character,” simulang pahayag ni Yam sa PUSH .

Very strong ang character ni Jade na ginampanan ni Yam sa Halik na talagang ipinaglalaban ang lalaking gusto niya.

Aniya, “Nandito pa rin naman siya sa puso ko pero dito sa Love Thy Woman , iba naman yung ginagawa kong character. Siguro may konting halong Jade pa din na little bit but hindi completely nandoon.”

Yam is playing Dana in Love Thy Woman na half-sister ng karakter na ginagampanan ni Kim Chiu. Pareho silang ma-i-inlove sa iisang lalaki na gagampanan naman ni Xian Lim at doon magsisimula ang kanilang conflict.

First choice to portray Dana sa Love Thy Woman si Erich Gonzales pero nag-backout ito kaya kay Yam napunta ang role.

“Siyempre, masaya kasi may project ako. Magandang opportunity ito for me to able to work with mga beteranong aktres, aktor,” wika ng aktres.

Dugtong niya, “Kumbaga, it’s an honor na makatrabaho ko sila.”

Sa tanong kung kinailangan pa ba niyang magpaalam kay Erich bago niya tanggapin ang teleserye, aniya, hindi na raw ito kailangan.

“I think siya yung nag-back out sa project. Pumunta yung team nina Sir Deo (Endrinal) sa Viva, pinresent nila yung istorya nung time na hindi ko pa alam na si Erich yung umalis.

“Pinresent nila sa akin yung story. Sabi ko, ‘I’ll think about it, let me read the script first.’ And then, the next day, sabi ko, ‘Sige, puwede,’” lahad pa ng aktres.

Ipapalabas na ang Love Thy Woman ngayong Pebrero. Papalit ito sa timeslot ng Kadenang Ginto na malapit nang matapos.