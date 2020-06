“Karla Estrada at boyfriend ipinagdiwang ang first anniversary”

Nag-romantic dinner date sa bahay sina Karla Estrada at ang kanyang non-showbiz partner para sa kanilang first anniversary.

Hindi napigil ng quarantine ang first anniversary nina Karla Estrada at ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Jam Ignacio.

Sa Instagram, ibinahagi ni Momshie Karla ang romantic dinner date nila ng boyfriend kung saan ipinagdiwang nila ang kanilang pagmamahal sa isa’t-isa.

“My heart tell me that true love really exists! This is a year worth celebrating! Happy 1st anniversary, love,” sweet message ni Momshie Karla sa post.

Aniya pa, “Looking forward to 800 more years with you. I love you.”

August ng 2019 nang unang na-ispatan ng media si Jam na special guest ni Momshie Karla sa anniversary ng resto-bar business ng anak na si Daniel Padilla.

READ: Is he Karla Estrada’s new ‘inspiration?’

Kamakailan lang din umugong ang tila pag-plano na ni Momshie Karla at boyfriend na magpakasal matapos ang isang social media post ni Karla ng couple rings sa kanyang social media.