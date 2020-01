“Karla Estrada shares lessons after 29 years in showbiz”

Magandang Buhay host Karla Estrada talks about succeeding in life on and off camera.

Last January 29, Magandang Buhay host Karla Estrada shared a throwback photo from her teens along with a lengthy caption sharing her thoughts on her achievements in showbiz and as a single mom.

She wrote:

“Like I said before, sa 29 years ko sa industriya, marami akong naipong mga aral na hanggang ngayon, I treasure with all my heart. Ang ilan dun ay ang mga naituro sakin ng aking nanay, katulad ng lakas ng loob magtagumpay sa harap ng pagsubok. Sa bawat laban ng buhay, sa mga pagkakamali, mga criticisms ng media at ng ibang tao, mga less-than-perfect performances, tinuruan niya ko maging malakas at matatag, at lalong-lalo na harapin ang lahat ng ito ng nakangiti. Ngayong isa na rin akong ina, mas na appreciate ko na naipasa niya sa akin ito at such an early age. Tuluyan akong nagsucceed sa aking career at sa harap ng mga pagsubok, di nawawala ang aking ngiti dahil dala ko lang lagi ang aral na iyon. 🏻 Ako naman ngaun ang tumatayong gabay sa aking mga anak, at sigurado, ang inner strength na nakuha ko sa aking ina ay sa kanila ko rin ituturo. Kayo, paano kayo nabigyan ng lakas from within ng inyong mga nanay? ️ ️