“Kat Galang, iniwan ang corporate job para mag-fulltime actor”

Malaki ang pasasalamat ni Kat Galang sa oportunidad na nakasama siya bilang cast ng ‘Kadenang Ginto’ sa buong run nito.

Malaki ang naitulong kay Kat Galang ang seryeng Kadenang Ginto, ayon sa interview niya sa Magandang Buhay nitong Biyernes, February 8.

“Personally ate, drastic change talaga. First TV serye ko po yun ate so parang sa isip ko hanggang ngayon who would have thought ako yung malalagay doon sa role na ‘yon. I’m sure milyun-milyong kagaya ko ang aspiring na makapagtrabaho sa ganong klaseng teleserye,” pahayag ni Kat sa mga momshie hosts.

Kuwento pa ni Kat, iniwan niya ang trabaho sa labas at ang pagiging professional photographer para mag full-time freelance actor.

“Bago kasi mag Kadenang Ginto I decided po na mag full-time actor. Before po kasi nag-corporate ako tapos nag-photography po ako for three years.

“Sabi ko kung kaya kong iwan yung pag-photographer dapat masu-sustain ako nung pagiging freelance actor ko. So nung binigay po sa akin yung Kadenang Ginto tapos nag-last kami ng 16 months so sobrang thank you Lord talaga,” paliwanag ni Kat.

Isa si Kat sa mga original cast ng Kadenang Ginto na napanood simula’t-simula hanggang sa nagtapos ang serye kahapon.

Kasama ang kaniyang kaibigan na si Adrian Lindayag, aminado si Kat na may ‘sepanx’ pa sila mula sa pagtatapos ng naturang serye.

[embedded content]

Una nang nakilala si Kat bilang ‘Tassel Girl’ na nag-viral sa social media noong 2016.