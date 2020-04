“Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, ibinahagi ang sikreto sa kanilang relasyon”

Going on eight years and stronger na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Dahil stay at home ngayong Enhanced Community Quarantine, isa sa na-miss ng aktres na si Kathryn Bernardo ang naging simpleng salu-salo sa tahanan ng boyfriend na si Daniel Padilla.

READ: LOOK: Daniel Padilla’s 25th birthday at home with family

Kaya naman sa naging kuwentuhan ng KathNiel sa “Magandang Buhay nitong Miyerkules napag-usapan instant kilig ang naging hatid nina Kathryn at Daniel sa kanilang fans.

Dito, napag usapan nina Kathryn at Daniel ang idea ng kanilang pangarap kasal.

“Pareho kami na ang gusto ang wedding ay sa beach kasama ‘yung mga tao na naging parte o tumulong kung paano kami naging ganito ngayon. Maraming tao na tumulong din sa relationship namin simula noong nagsimula kami hanggang ngayon. Kaya nasasabi parati na balang araw beach wedding tayo kasama ‘yung mga tao na ito. Tapos mag-celebrate lang kayo roon para mag-e-enjoy lang ang lahat,” kuwento ni Kathryn.

Road to eight years na ngayon ang relasyon ni Kathryn at Daniel kaya naman hindi naiwasan na balikan ng dalawa ang ilan sa mga hindi nila malilimutang kuwento sa pagsisimula ng kanilang relasyon.

“Nakakatawa balikan ‘yung eksena ko dati noong nanliligaw pa ako kay Kathryn. Kung paano ako magka-anxiety attack dahil sa pagseselos sa kanya, ‘yung mga ganoon. Anxiety talaga ‘yon. Hindi ba, Bal? sabi ni Daniel.

“Swear, totoo. Naggaganyan siya,” sagot naman ni Kathryn sa inamin ng nobyo.

“Na-o-ospital po ako noon dahil sa pagseselos parang tanga lang. So, bumabalik ‘yon na parang grabe, ‘yung mga pinagdaanan namin ni Kathryn kasi hindi naman lagi masaya. Minsan may eksena kami tapos sobrang magkaaway kami niyan. May mga ganung sitwasyon, napakahirap ng ganun, wala ka sa tamang wisyo kapag mainit ang ulo mo tapos nandoon ka lang. Kasi kapag nagkasabay kami wala talagang mangyayari. After a while kapag lumamig na ‘yung ulo siyempre lagi naming pinipili na maging maayos. Kasi lagi naman na mas gusto namin na okay kaming dalawa. Torture eh, mental torture kapag nag-aaway kami. Nakaka-bad trip ‘yung feeling. Ayaw ko nung ganun eh, parang ‘di ka mapakali. So lagi naming pinipili na magkaayos at laging nandoon ang respeto sa partner. Kasama ‘yung respeto sa partner mo na ayaw mo siyang bastusin. Ako ayaw kong bastusin si Kathryn. Lagi ko siyang tinatrato (na may respeto),” ani aktor.

At ngayong sabay na nag-mature, masasabi rin ng KathNiel na mature din nilang hinaharap ang mga tampuhan sa kanilang relasyon.

“Siguro through the years, ‘yun ang natutunan namin sa isa’t isa. Noong bago kami parang untugan kami nang untugan, pataasan kaming dalawa. So through the years, natutunan na namin na kung may hindi kami pagkakaunawaan kung paano siya aayusin, kung paano siya iha-handle nang mas kalmado. Minsan may bagay na dati kapag nasabi niya ‘yon o ginawa niya ‘yon ay ikakagalit mo. Pero ngayon mas kalmado mo na iti-take ‘yung problema na ‘yon at mas maayos na agad. … I think respeto ang pinakamagandang ehemplo sa isang relationship talaga,” sabi pa ni Daniel.

“Natutunan ko rin kay Kathryn (‘yung) how to level up your relationship. Hindi siya puwedeng plateau, hindi puwede na kung ano ang nakasanayan ay paulit-ulit lang na gagawin. Kasi both parties mabo-bored eh. Kailangan mo magbigay ng effort every time. May ganun siya. Ganun si Kathryn sa akin, hinihila ako lagi pataas,” patuloy pa ng aktor.

At ngayong panahon ng ECQ, masasabi ni Kathryn na pinatibay ng pagkakataon ang kanilang relasyon.

“’Yun ang pinaka-na-test dito. ‘Yung pagkakamusta sa pamilya ko, kung paano naman ako sa side niya. Tapos palagi niya akong tinatanong kung naka-lock ba ang pinto niyo. Double check mo, baba ka, ganyan. ‘Yung little things na pagche-check at mini-make sure kung ang kailangan namin dito,” pahayag pa ni Kathryn.

Sa ngayon, kapa stay at home si Kathryn at Daniel at patuloy ang patulong sa Lingkod Kapamilya ng ABS-CBN.