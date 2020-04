“Kathryn Bernardo, nag-donate ng pagkain at medical supplies para sa mahigit 2000 na frontliners”

Bukod sa mga frontliners, nag-abot din ng tulong pangkain si Kathryn Bernardo sa mga residente ng anim na barangay sa Quezon City.

Bukod sa simple at intimate na selebrasyon ng kaniyang ika-24 na kaarawan nitong March 26, isang paraan din ng Kapamilya actress na si Kathryn Bernardo ang pag-tulong sa mga nangangailangan ang pagbabalik ng biyaya sa komunidad.

Nagpaabot ng kaniyang tulong pangkain o relief goods si Kathryn sa anim na barangay sa Quezon City, sa Brgy Culiat, Brgy Old Capitol Hills, Tandang Sora, Brgy Malaya, Brgy Claro, at Brgy Mangga sa parehong araw ng kaniyang kaarawan.

Bukod dito, nagpamigay din ang aktres ng pagkain at medical supplies para sa mga healthworkers at fronliners sa San Lazaro Hospital, Philippine Heart Center, Chinese General Hospital, Perpetual Help Medical Center, San Lazaro Hospital, Quezon City General Hospital and Rosario Maclang Bautista Hospital.

Matapos ipamahagi, bumuhos sa social media ang pasasalamat mula sa mga nakatatanggap na barangay at mga ospital.

Maraming Salamat ms. Kathryn Bernardo sa pag-share ng blessings mo by donating your own money to feed more than 2000… Posted by Lester Pimentel Ong on Thursday, 26 March 2020

THANK YOU MS. KATHRYN BERNARDO SA IBINIGAY MONG FOOD PACKS PARA SA MGA BATA Posted by Barangay Mangga on Wednesday, 25 March 2020

We are beyond blessed and grateful for the continuous help and support to our front liners through these donations. Thank you to our Vice Mayor Gian Sotto and Ms. Kathryn Bernardo for today’s meal. 🙌🏻 Posted by Rosario Maclang Bautista General Hospital on Monday, 23 March 2020

Sa huling Instagram post ni Kathryn, inaanyayahan niya din ang mga tao na sumali sa pagtulong at pagsuporta sa mga organisasyong nagpapahatid ng relief packages, medical supplies para sa mga frontliners at mga apektadong komunidad.

“Another day, another chance to help and make a difference! Your contribution, no matter how big or small, can go a long way to save lives,” ayon sa kaniyang post.

Isa si Kathryn Bernardo sa mga Kapamilya celebrities na nagpa-abot ng kanilang tulong para sa mga apektado ng krisis dulot ng COVID-19 outbreak. Maaalalang nag-donate at nagpa-set up pa ng mga tent para sa mga frontliners ang kapwa Kapamilya star na si Angel Locsin kamakailan. Nagpasimula naman ng fund-raising sina Bela Padilla at Maris Racal at pinamigay sa mga nangangailan ng relief goods at medical supplies.