“Kathryn Bernardo nagbalik-tanaw kung paano naging boyfriend si Daniel Padilla”

Ibinahagi rin ng KathNiel tandem ang sikreto sa kanilang walong-taong relasyon.

Sa online guesting ng reel life couple na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa I Feel U nitong Linggo, muling binalikan ng Kathryn ang kuwento kung paano nagsimula manligaw sa kaniya si Daniel na walong taon na niyang boyfriend ngayon.

“Naramdaman ko ‘yun nung naging consistent siyang magpunta sa bahay, as in old school, ‘yung niligawan din si Mama tapos tuloy-tuloy parang mga one year ‘yun naramdaman kong sincere ‘yung tao, tapos tinanong ko si Mama mukhang okay naman sa kanya so nag yes na ako (kay DJ) sabi ko, ‘Ma nag yes na ako’ (laughs),” kuwento ni Kathryn.

Ayon pa sa Kapamilya actress, dahil sa consistent na panliligaw sa kanya ni Daniel sa kanya at kaniyang pamilya, naging boyfriend niya ang aktor na may basbas ng kaniyang mga magulang.

“Kasi pag niligawan ka ni DJ, mararamdaman mo talaga, ipa-pa feel niya sa’yo na ikaw ‘yung pinaka espesyal na babae sa kanya makikita mo kung paano ka alagaan pag sa taping tapos parati nagti-text consistent siya dyan, so isa sa ‘yun sa mga reason siguro kasi naramdaman ko kung gaano siya ka caring,” sabi pa ni Kathryn.

Dahil walong taon na ngayon, isa rin sa naibahagi ni Kathryn at Daniel ang ilan sa mga pinagdaanan ng kanilang relasyon.

Kuwento nila, tulad ng ibang mag boyfriend at girlfriend dumaan din sa punto na muntik na nilang sukuan ang isa’t isa.

“Of course just like any other relationship, dumaan kami dyan sa point na ‘yan hindi ko alam kung 3rd or 4th namin together yung una tapos ‘yung pang 7th year, ibang issue naman ‘yun. Dumaan pero darating talaga ‘yun sa relationship tapos mag 8 years na kami tapos may mga darating na problema talaga na mag test sa inyong dalawa,” tugon ni Kathryn.

Dala ng mga hindi pagkakaunaawaan, aminado rin si Daniel na muntik na niyang sukuan ang kanilang relasyon.

“Marami na kaming naging away ni Kathryn na talagang away rin talaga and sa parte ko parang meron na akong pagkakataon na tumalikod at umalis e, pero tatalikod man ako after 5 minutes babalik rin ako e,” sabi ni Daniel.

“Ang love kasi sa akin, parang kailangan ko siya alagaan e, you have to let it grow, para siyang halaman kailangan mo siya mahalin. Hindi ko siya kayang talikuran at pakawalan na makuha ‘yung pag-ibig na ganito ulit.”

At dahil walong taon na, ibinahagi rin ni Kathryn at Daniel ang tila sikreto sa kanilang mas matibay na relasyon.

“Wag mainitin ang ulo,” sabi ni Daniel. “Kasi hindi madadaan ang mga usapan sa ganun e, sa galit. Laging dapat klaro ka e, hindi pwedeng ang taas mo agad lagi. Dahil ako ‘yun ang nakita kong problema ko noon pag nag-aaway kami ni Kathryn. Parang pag mas malakas ‘yung boses ko, baka mas manalo ako e, parang may ganun, na ngayon na realize ko mali pala ‘yung ganun. Hindi pala dapat ganun,” aniya.

Patuloy ng aktor: “Parang minsan kahit may nasabi man siya na parang medyo pumantig sa tenga mo, dapat hindi ka agad mag freak-out. Minsan kailangan mo nalang padulasin e’, minsan kailangan mo nalang hayaan.”

Kung pagpapakumbaba si Daniel, may susi rin sa sikreto sa relasyon si Kathryn.

“Sa akin ‘yung respeto. Sobra-sobra ‘yun kasi pag nati-test rin pag galit tayo, gaya ng sabi ni DJ na pwede ka magsalita ng kung ano-ano na puwede mong ma-offend ang partner mo, ‘yung alam mong mapipikon siya. So ang laking bagay na nirerespeto niyo ang isa’t isa,” pahayag pa ni Kathryn.