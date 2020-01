“Katya Santos, may mensahe sa mga batang artistang di marunong rumespeto sa mas nakakatanda”

Katya Santos, ikinuwento nung minsan may nakatrabaho siyang batang artista na maangas.

Napansin ni Katya Santos, former AngTV child star at ngayon ay kasama sa cast ng Make It With You nina Liza Soberano at Enrique Gil ang kaibahan ng pag-uugali ng ilang young stars ngayon sa showbiz na nai-encounter niya.

“Ngayon kasi pag nag-o-observe ako, iba na yung millennials, yung mga bagong artista, yung mgabata. So nung una, nakita ko ang LizQuen medyo nahihiya ako, kasi hindi ko alam kung paano ba yung way nila.

“Kasi may mgabagong bata na hindi masyadong namamansin talaga. Hindi masyadong ano… walangrespect minsan, ganyan,” kuwento ni Katya sa grand presscon ng Make It With You .

Mabait daw sina Liza at Enrique kumpara sa ibang nakatrabaho niyang young stars.

“Nagulat ako kasi kung ano yung mga kinalakihan namin, ganoon silang dalawa. Very humble sila. Very simple,” papuri niya sa sikat na love team.

Dagdag pa ni Katya, “Yon mismo yung sinabi ko sa kanila, yung dating buhay namin… meron sila nung manners and respect. Talagang magri-reach out sila sa iyo, magpapakilala sila.”

Sa tagal na ni Katya sa industriya ay hindi na bago na maka-experience siyang makipagtrabaho sa mga pasaway na young stars na mga feeling sikat at may attitude problem talaga.

She even cited about this young actress na nakatrabaho niya dati sa isang teleserye bagama’t di naman niya ito pinangalanan.

Kuwento pa niya, “Tinitingnan niya ako from head to foot, sabi niya, ‘Who are you?’ ginanun niya ako. Tapos tiningnan ko lang siya. Hindi ko siya sinagot kung sino ako.

“Tiningnan ko lang siya na parang, ‘Okay ka lang? Bakit mo ako tinatanong nang ganyan?.Nangyari yon sa isang taping. Kasi ako, ‘Uy, kumusta?’ Tumitingin siya sa akin,nagtataka siguro siya. Sabi niya, ‘Who are you?’ sabi niya sa aking ganun.

“Pero hindi ko sinagot kung sino ako, parang ganoon lang. That was siguro mga two years ago,” pagre-recall pa ni Katya.

Eh, anong ginagawa niya kapag nakaka-encounter siya ng ganung sitwasyon?

“Siyempre nakakainis, pero ang ginagawa ko,ako yung bumabati, ako yung unang nagpapakilala. Kasi nga, iniintindi ko nalang yung thought na iba yung millennials talaga.

“Hindi ko alam kung anong meron sa kanila ngayon, bakit ganun yung ugali nila. Pero para nalang mas maganda, baka kasi nahihiya yung iba, o siguro hindi nila mini-mean na hindi bumati, or hindi rin naman nila ako kilala, dahil hindi naman nila ako naabutan. So, I introduce myself,” lahad pa niya.

Nagbigay dinsiya ng advice para sa ilang young stars na tila walang respeto sa senior artists na kanilang katrabaho.

“Please lang, even if you don’t know the person, I’m sure you know how the actors look like or kahit hindi sila actors, basta magkaroon kayo ng decency or ng manners and respect na magpakilala, or bumati. Maging magalang lang kayo sa mga nakakatanda sa inyo, at sa mga kapantay ninyo.

“Kasi siyempre, sa industry natin, at the end of the day, it’s still your attitude more than the talent, eh, yung working attitude,” mensahe ni Katya sa ilang kabataang artista.