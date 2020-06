“KC Concepcion, LSS sa bagong awitin ng Black Eyed Peas”

Hindi man kinompirma, hindi rin itinanggi ni KC Concepcion na malapit silang magkaibgan ni Apl de ap.

“it’s time for some action!”

Ito ang caption ni KC Concepcion sa isa sa kanyang Instagram post kung saan nagpahayag siya ng kanyang suporta sa bagong release na album ng American musical group na Black Eyed Peas na kinabibilangan ni Apl.de.ap.

Kasunod ito nang tila wala pa ring humpay na pang-iintriga sa closeness nila ng Fil-Am member ng Black Eyed Peas na napabalita na noon na nanliligaw sa anak ni Megastar Sharon Cuneta.

“One day I said to myself, ‘it’s time for some action!’ — and so I downloaded @bep’s dope new album & began to adventure to the outside world for my weekly vitamin drips,” post ni KC sa Instagram.

Matatandaan rin sa panayam kay KC sa naganap na episode ng I Feel U, sinabi nitong she’s seeing someone na nagbibigay kilig sa kanya ngayon.

“Kung sa heart okay naman ako, [may] mga kausap ako and thank you Lord. Kinikilig ako,” pahayag ni KC sa online kuwentuhan nila ni Toni Gonzaga.

Dito inilahad rin ng showbiz royalty na she’s into deeper relationships na ngayon at hindi na basta kilig lang.

“Kasi siyempre ang hanap natin ngayon ay ‘yung medyo mas deeper,” ani KC.

Nilinaw rin ng TV host-actress sa programa na, hindi siya magdadalawang isip na ipakilala ang kanyang special someone sa publiko sa tamang panahon.

“Sasabihin ko sa inyo ‘pag alam ko na, promise,” pahayag ni KC.

Third quarter of 2019 nang napabalita ang hiwalayan ni KC sa French businessman boyfriend niya noon na si Pierre Plassart.