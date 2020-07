“KC Concepcion, nanatiling optimistic kahit maraming bashers”

Sinabi ng aktres na si KC Concepcion, mas mabuting ‘dumedma sa mga bagay na di nakakaganda.’

Good vibes ang ibinahagi ni KC Concepcion sa kanyang Instagram account kahit pa maraming bumabatikos at nagbibitiw ng masasakit na salita sa kanyang pamilya nitong mga nakaraang araw.

Sa latest social media post ng aktres, ibinahagi niya ang pag-eenjoy niya sa nature kasama ang kanyang dalawang aso.

“Immune booster of the day: My happy fur babies Churro & Chica + staying away from toxic environments, people, thoughts & things. Try natin dumedma sa mga hindi nakakaganda … gagaang loob natin magiging blooming ka pa 💝 hahaha,” sabi ni KC.

Kamakailan lamang ay naglabas ng saloobin niya ang ina ni KC na si Sharon Cuneta, tungkol sa pambabash na natatanggap ng kanyang anak na si Frankie Pangilinan dahil sa pagkakaroon ng mga ito ng opinion sa social issues.

Ikinagalit din ni Sharon ang pagkukumparang pisikal na ginagawa ng mga trolls sa mga anak na si KC, Frankie at Miel.

“Please don’t do that to my children. Ako na lang pintasan niyo. How dare you. Pag-aawayin niyo ‘yung magkapatid. Ako po ang nagsilang sa mga ‘yan. Hindi po ganoon ang pagpapalaki ko sa mga anak ko,” ani Sharon.

Ayon pa sa aktres: “And in the end, that’s not what matters. Physical beauty fades. She’s really beautiful, but they shouldn’t do that to sisters, they shouldn’t do that to children, they shouldn’t do that to women. I am your mother. I am KC’s mom, I’m your mom, I’m Yellie’s mom. How dare they. I love you all equally,” sabi pa nito.