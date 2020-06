“Kelsey Merritt, walang balak pumasok sa acting sa ngayon”

Kelsey Merritt, pinag-iisipan pa kung susubukan ang pag-arte habang tinututukan ang modeling.

Hindi kasama sa pinirmahang kontrata sa Viva Artist Agency (VAA) ng Fil-Am Victoria’s Secret model na si Kelsey Merritt ang paggawa ng pelikula. Wala rin daw balak ang modelo na maging bahagi ng kahit anong TV show.

Ayon sa hander ni Kelsey sa Viva, sa mga product endorsements lang daw magko-concentrate ang bagong Viva artist.

Sa Zoom interview namin kay Kelsey para sa PUSH while she’s in Los Angeles ay inalam namin kung bakit ayaw niyang ma-artista. Ano nga ba ang dahilan?

Sagot ni Kelsey, “Hindi naman po sa ayaw ko. Ano lang, sobrang love ko lang po talaga ang modeling. Yon lang talaga yung, as in dream ko, na gusto kong gawin. Acting was never… it was never in my plan. I would never passionate about it.”

Pero if ever man daw na papasukin niya ang pag-arte ay gusto muna niyang paghandaan ito.

“I’ve been thinking of like taking classes here in L.A. You know I’m literally in Hollywood, so might as well take classes and do some auditions while I live here, so I was thinking about doing that.

“But it’s a very new – I mean it’s a very different industry to me and I respect very good actors and it’s not easy, so I feel like if I’d to enter in that industry I want to be very good at it and I don’t wanna just go half-baked,” katwiran niya.

May nag-alok na ba sa kanyang Hollywood agents para kuning artista habang nagmomodelo siya sa New York?

“Wala pa naman po,” natatawa niyang sagot. “Kasi dito sa LA ang daming gustong maging actors. As in, everywhere nagta-try silang mag-acting. At saka dito sa Hollywood very more competitive ang industry. But no, I haven’t been approached yet.”

Sino ba ang kanyang showbiz crush sa mga Filipino actors?

Kinikilig na tugon ni Kelsey, “Alam mo, growing up, as in dati pa, alam mo yon, si Piolo Pascual talaga ang crush ko kasi ang guwapo, sobrang gwapo.”

Nagkita na ba sila ni Piolo?

“Baka na-encounter ko na siya in passing pero hindi ko na maalala,” sabi ulit niya.

Pagdating naman sa pelikulang Pilipino ay gustung-gusto raw niya ang lahat ng Bea Alonzo-John Lloyd movies lalo na ang One More Chance.

Umaasa si Kelsey na magiging madalas ang pag-uwi niya ng Pilipinas ngayong may kontrata na siya sa Viva.

“Sana, I hope to go home to the Philippines soon. Signing with Viva I hope I get to go home more and spend more time in the Philippines,” wika pa ng dalaga.

Si Kelsey ay ipinanganak at lumaki sa Angeles City, Pampanga. Na-discover siya ng isang modeling agency sa New York sa kanyang Instagram post at pinapunta sa America to do modeling. Doon na nagsimulang gumawa ng pangalan si Kelsey sa modeling world at maging pride ng mga Pilipino.