“Kilalanin si Clifford Pusing, ang bida sa Pinoy BL series ‘Sakristan’”

Kahit na umaarte sa BL series, straight daw si Clifford Pusing.

Dahil bida sa mini-series na Sakristan na isang Pinoy BL (Boys’ Love) ay hindi maiwasang pagdudahan ng ilan ang sekswalidad ng thri-athlete na si Clifford Pusing.

Depensa ng binata, “Trabaho lang naman po yung ginagawa ko at siyempre hindi rin talaga maiiwasan yung mga ganyang isyu. Pero sure na sure po ako na straight ako.”

Si Clifford ay partner ni Henry Villanueva sa Sakristan na sinulat at idinirek ni Darryl Yap at napapanood sa Vincentiments YouTube Channel.

Dahil sa dami ng mga nagkakainteres na makilala pa nang personal si Clifford ay inalam namin ang ilan sa mga personal information about him.

Nag-aaral si Clifford sa Columban College sa Olongapo. Ang ambisyon niya ay maging flight attendant, pilot at nurse.

Manood ng sports car shows sa TV or sa YouTube at mag-swimming ang kanyang hobbies. Natuto siyang lumangoy when he was only 9 years old.

Paano ba niya ide-desribe ang kanyang sarili?

“Tahimik lang po ako pero friendly. Mahiyain din ako pero once na naka- bonding ko na isang tao, eh, ayun lumalabas na po pagkamakulit ko,” wika ng binata.

Si Clifford ay lumaki sa poder ng kanyang ama dahil sa edad na dalawa ay naghiwalay na ang kanyang parents.

“May nanay po ako kaso may family na pong siya iba. Two years old pa lang po ako nag-separate na po sina papa at mama ko. Si papa na po ang nag-alaga sa akin hanggang ngayon po.

“May mga kapatid po ako—half-brother and half-sister—3 lalake at 2 babae po. Pero isa lang po ako na anak ni papa,” kuwento ng binatilyo.

Wala rin daw siyang girlfriend ngayon dahil nakatutok siya sa triathlon training – swimming, running and biking.

“Sa ngayon po wala na po akong GF. Focus na muna po sa training at sa school,” sambit niya.

Nang tanungin namin kung sino ang ultimate crush ni Clifford ay halatang kinikilig siya sa kanyang sagot.

“Crush po? Baka magalit po siya, eh, kasi hindi naman niya ako kilala,” natatawa niyang reaksyon.

Ang tinutukoy ni Clifford na crush niya at nagpapakilig sa kanya ay ang Kapamilya teen actress na si Belle Mariano na katatapos lang magdiwang ng kanyang 18th birthday.