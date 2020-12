“KILALANIN: Walo sa 14 na mga Bagong Housemate sa pagbubukas ng ‘Pinoy Big Brother’”

Anim na housemate na lang at makukumpleto na ang 14 na housemates ng ‘Pinoy Big Brother: Connect.’

Muling ipinakilala ang apat pang housemate ni kuya sa pagbubukas ng inaabangan na edisyon ng Pinoy Big Brother: Connect .

Kabilang sa kanila ang tinawag na “Single Momshie-kap” ng Balanga Bataan na si Mika Pahares.

Sa official Instagram account ng Pinoy Big Brother, isang introductory video ang inupload tungkol kay Mika.

Dito, ibinahagi ni Mika na isa siyang proud single mother at her very young age. Para kay Mika ang pagtataguyod ng solo sa kaniyang baby ang isa sa kaniyang masasabing achievement bilang isang ina.

Bukod sa “Single Momshie-kap” ng Bataan, ipinakilala rin ang Cebuano cutie na si Chico Alicaya ang “Striving Footballer ng Cebu”

Isang proud football player si Chico at sa bahagi ng introductory video ng bagong PBB housemate, ibinahagi niya ang kaniyang pagmamahal sa kaniyang pamilya na dahilan ng kaniyang kasiyahan.

Kasama rin sa mga ipinakilala ang dalawa pang housemate ng Pinoy Big Brother: Connect ay sina Ella Cayabyab ang “Ra-Kweentera ng Quezon” at si Kyron Aguilera ang “Shy Biker Boy ng Butuan”.

Sina, Mika, Chico, Ella at Kyron ay ang karagdagang apat na makakasama nina Andrea, Justin, Jie-Ann at Kobie sa loob ng Big Brother house simula ngayong Linggo, Disyembre 6.

Pero bago ang kanilang pagpasok sa bahay ni Kuya, ang ilang hamon na ang nakatakdang ipagawa sa apat na housemate na mapapanood sa Kumu sa darating na December 5.