“Kim Chiu at Xian Lim, nananatiling matatag ang relasyon sa kabila ng lockdown”

Going strong pa rin ang magkasintahan na sina Kim Chiu at Xian Lim sa kabila ng lockdown na ipinatupad para mapigil ang pagkalat ng COVID-19.

Going strong pa rin ang magkasintahan na sina Kim Chiu at Xian Lim sa kabila ng lockdown na ipinatupad para mapigil ang pagkalat ng COVID-19.

Sa latest episode ng “ Love Thy Chika ” nitong Linggo, sinabi ng magkasintahan na sa katunayan ay mas pinatibay pa umano sila ng quarantine.

[embedded content]

Kwento ng dalawa, kung dati ay araw-araw silang nagkakasama sa set ng kanilang palabas na “Love Thy Woman”, ngayon ay madalang na ang kanilang pagkikita. Ayon kay Kim, huli niyang nakasama si Xian nang nag-celebrate siya ng kanyang 30th birthday noong Abril 19.

“Birthday ko nagkita kami fast lang. Nag-dinner siya dito sa bahay. Meron siyang day pass pero kailangan niya rin umuwi agad bago mag-curfew,” aniya.

Gayunpaman, sa kabila ng distansiya ay pinagtitibay ng dalawa ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng constant communication.

Samantala, nang matanong ng host na si Ruffa Gutierrez kung nakikita pa rin umano niya si Xian bilang parte ng kanyang future, sagot ni Kim: “Wala naman akong ibang mahal. Wala naman akong ibang tinitignan na guy ngayon bukod kay Xi. Yung respeto namin sa isa’t isa is really there. Kung ano ang decision niya, I respect it. Kung ano ang decision ko, nire-respect niya din.”

Sa usapin ng pagseselos, sinabi ni Kim na nakakatulong umano sa kanya ang pagiging introvert ni Xian. Aniya, “Wala siyang masyadong friends so wala akong reason to get jealous.”

Ayon naman kay Xian: “Wala [din akong pinagseselosan]. I think na-accept na namin sa isa’t isa na ganito ang ginagawa naming and we shouldn’t be jealous kasi there’s nothing to be jealous about.”

Ibinahagi rin ng dalawa kung paano nila hina-handle ang kanilang mga tampuhan at hindi pagkakaunawaan.

“Hindi namin pinapalagpas ang isang araw na hindi kami bati,” ani Kim.

“Tatawag na lang siya bigla. Sasabihin niya, ‘Hindi ako makatulog. Ikaw kasi.’ Sometimes, [siya ang una nakikipagbati].”

Taong 2012 nang maging magkasintahan sina Kim at Xian.

Una silang nagkatrabaho sa 2011 series na “My Binondo Girl.”