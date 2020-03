“Kim Chiu breaks silence on shooting incident, addresses issues thrown at her”

In her latest vlog, Kim Chiu opens up about the shooting incident three weeks ago.

Three weeks after the van shooting incident, Kim Chiu broke her silence about what happened and addressed the issues thrown at her following the incident, in a new vlog she posted on her YouTube channel on March 27.

One of the things that KIm discussed in her vlog was the issue accusing her that what happened was a “fake ambush.”

“Nong napanood ko ‘yung sa YouTube, ‘yung sinabi na fake ambush daw sobra akong na-bother, parang nasabi ko talaga sa sarili ko bakit niya sinabi ‘yun? Bakit may mga taong naniniwala sa kanya? Ang dami kong bakit noong araw na ‘yun hanggang sa dumating ako sa punto na, okay na, huwag na natin siya isipin, hindi naman mahalaga kung ano ‘yung reaksyon niya, kung ano gusto niya palabasin. Basta ang mahalaga walang nasaktan sa amin, walang casualty,” KIm remarked.

[embedded content]

The actress also categorically denied that it was a “publicity stunt.” Kim remarked that she will never risk the lives of her loved ones for the sake of publicity.

“Hindi ko ilalagay ang buhay ng kahit sino para lang sa publicity, buhay ‘yun ng mga taong nag-aalaga sa akin ng ilang taon. Ilalagay ko ba ‘yung buhay nila sa delikado? Kung tutuusin tinuturing ko na silang pamilya. Isipin mo na lang ‘yung magulang mo, ‘yung asawa mo, nakasakay sa kotse, gagawin mo ba ‘yun?” she stated.

Kim also revealed for the first time that the person who was the real target of the unidentified gunmen reached out to her and apologized for what happened.

“Biglang nag-text sa akin ‘yung isa sa mga boss namin na nag-message daw ‘yung dapat na para sa kanya ‘yung bala na pakisabi raw sa akin na pasensya na, pakisabi raw sa akin na huwag raw ako mag-alala dahil hindi raw para sa akin ang bala. Para akong nabunutan ng tinik para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam ‘yung nararamdaman ko na ang daming tumakbo sa isip ko. Paano kung tumama sa akin [na] hindi para sa akin?” she said.

The Love Thy Woman star ended her vlog saying that she considers it a miracle that nothing happened to her and her companions that day.

“‘Yung nangyari sa akin matatawag ko siyang milagro, milagro ‘yung nangyari sa amin kasi wala akong narinig eh. Wala akong narinig na malakas na putok ng bala. Para lang may bakal na tumama don sa kotse ko pero hindi ganon kalakas. Sunud-sunod daw ‘yung baril pero nagising ako na tapos na. Parang may kumalabit sa akin na tapos na, gising na,” she shared.

Kim added, “God moves in mysterious ways na nandoon siya sa mga panahon na hindi natin inaakala na nandiyan siya. So ‘yung nangyaring ‘yun, isa siyang milagro. Pinoprotektahan niya tayo sa araw-araw.”