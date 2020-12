“Kim Chiu, reyna na nga ba ng Star Magic?”

Isa na ngayon si Kim Chiu sa maituturing na senior artist ng Star Magic na patuloy ang karera bilang isang Kapamilya.

Agarang binigyang linaw ng aktres at host na si Kim Chiu ang panibagong bansag sa kaniya bilang bagong reyna ng Star Magic.

Kasunod ito nang kaniyang muling pag pirma sa Star Magic para sa renewal ng kaniyang kontrata bilang isang Kapamilya.

READ: ‘Sasamahan ko kayo sa hirap o ginhawa’: Kim Chiu turns emotional at ABS-CBN contract signing

Recently, kasama ni Kim sa mga masasabing senior star ng Star Magic na nagpatuloy ng kaniyang kontrata sa ABS-CBN kasama ang ilan sa mga baguhang talent ng Kapamilya network.

“Una, hindi ako reyna. Marami pang mas matagal pa sa mundo ng Star Magic,” tugon ni Kim sa naganap na digital conference ng bagong iWant series na Bawal Lumabas.

Ang Star Magic ang management arm ng ABS-CBN na itinaguyod ni Johnny Manahan taong 1992. Dahil sa pinagdaanang franchise denial ng network, ilang bituin ang lumisan sa network kabilang na mismo ang tinaguriang Star Maker na si Mr. M.

Sa bagong pamumuno ng Star Magic sa ilalim ni Lauren Dyogi, isa si Kim sa mga nanatili kasama ang ilang loyal Kapamilya at Star Magic artists.

RELATED NEWS: Johnny Manahan reveals Star Magic in talks with TV5 and GMA-7 to look for jobs for their artists​

Paliwanag pa ni Kim sa bagong bansag sa kaniya: “Nag-expire na kasi ‘yung contract ko sa Star Magic and ABS-CBN, so ako ‘yung natira na medyo senior sa kanilang lahat,” pabiro pa ng aktres.

Bilang isa sa senior talent nang Star Magic, isa rin sa naitanong sa Kapamilya star kung paano niya ibinabahagi ang mga natutunan niya sa showbiz sa bagong henerasyon ng mga bituin.

RELATED ARTICLE: ‘P-Pop rise’: Director Lauren Dyogi introduces idol trainees trained under Pinoy and Korean coaches​

“Don’t forget where you came from no matter how high you are. Dapat isipin mo pa rin kung sino ang nandiyan na tumulong sa ‘yo,” sambit pa ni Kim.

Isa rin sa mga natutunan ni Kim na nais niyang ibahagi ay ang pagiging thankful.

“Nasaan ka man ngayon, don’t forget to give thanks. Humility. Look back. Huwag kang makakalimot kahit sobrang taas ka na. I know it is you, but there are people behind you who helped you, where you are right now,” pahayag pa ng Kapamilya star.

Taong 2006 nang nagsimulang gumawa ng pangalan si Kim bilang isa sa mga housemate ni Kuya sa Pinoy Big Brother Teen Edition.

Sa ngayon, tuloy ang pag explore ni Kim bilang isang host at patuloy rin sa pag babahagi ng kaniyang talento bilang isang movie personality.