“Kiray Celis defends her ‘puwet’ photos online: ‘Wala kayong pake’”

Kiray Celis hits back at bashers who body shame people online.

After dealing with online bashers for many years now, Kiray Celis once again hits back at them for body shaming and posting negative comments on not just her own photos but photos of anyone who chooses to flaunt their body online. On her Instagram account last May 28, Kiray shared multiple photos of her in outfits that highlighted her bum which she dubbed “#Puwetserye.”

She wrote,

“Pag sexy, kahit magpakita araw araw ng dede.. OKAY LANG? Pag pwet ko, galit kayo? Korni niyo! BUWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHA!

PWET nalang nga malaki sakin. Maliit na nga sa HEIGHT saka sa BOOBS.. Dami niyo pang sinasabi! Di nalang natin i-angat ang isa’t isa. Kaya ang daming may kulang sa kumpiyansa sa sarili eh. Kasi imbes na suportahan niyo, lalaitin niyo pa. Kala mo ang peperfect nila! HAHAHAHAHAHAHAHAHA

Malaki man o malit, maitim man o maputi. Wala kayong pake kung anong ipopost ng bawat isa. Kung confident sila, bakit hindi? Kung dun sila masaya, bakit hindi? Hindi nila pinopost yun para mabastos sila. Pinopost nila yun kasi proud sila! 🙂 Bawal lumabas! Pero hindi bawal maglabas ng pwet! Oh eto, MORE PWET PA PARA SAINYO! HAHAHAHAHAHA #PWETSERYE”

The 24-year-old actress who is happily dating non-showbiz boyfriend Stephan Estopia.