“Kit Thompson, patuloy ang papaganda ng katawan”

Tutok ngayon si Kit Thompson sa kanyang fitness routine bilang preparation sa upcoming project.

Katulad nang maraming Kapamilya ngayon na naka-lockdown sa kani-kanilang mga tahanan, stay at home fitness routine rin ang pinagkaabalahan ng aktor na si Kit Thompson na mine-maintaine ang sexy at fit na katawan.

Kuwento ni Kit sa online media conference ng Belle Douleur ang home fitness routine ang kaniyang pinagkabalahan ngayong na-lockdown siya dahil sa pandemic ng COVID-19.

“Yes I have to maintain my body weight and I have to do it,” ani Kit.

Ayon pa sa aktor, isa na rin ito sa paghahanda niya sa upcoming project na Ang Lihim Ni Ligaya kasama si Ivana Alawi na naudlot dahil sa ipinatupad na lockdown.

“Yes I can’t lose focus, and I’m still looking forward to it,” sabi pa niya.

Aniya, hindi rin niya puwede pabayaan ang kanyang pisikal na itsura at pangangatawan na puhunan nilang mga artista sa harapan ng kamera.

“Actually I never expect any blessing (like this) kasi umuwi ako dito three years ago ang project lang na alam kong gagawin ko was one series, and that was the start of it. And suddenly just things came flowing from Dreamscape, so yes kailangan natin alagaan ang sarili natin,” pahayag ng aktor.