“‘Konsulta hindi dikta’: Film Workers Unite, nanawagan sa FDCP”

Nanawagan sa pamamagitan ng isang statement ang Film Workers Unite na pakinggan ang kanilang suggestion sa guidelines para sa industriya ng entertainment.

Tila hindi nagustuhan ng mga bumubuo at mga empleyado ng pelikula ang naging panuntunan ng Film Development Council of the Philippines (FDCP) tungkol sa guidelines nito sa pagbabalik trabaho ng movie workers.

Sa shared Facebook status ng direktor na si Erik Matti mula sa Film Workers Unite, ipinaabot nito ang mga tila hinaharap na problema ng manggagawa sa new normal sa entertainement na nagbalik sa trabaho sa gitna ng pandemic ng COVID-19.

“Sharing the plight of our Filipino film workers to our international film festival friends and colleagues regarding the overreaching and restrictive mandate of our Film Development Council of the Philippines FDCP,” caption ni Direk Erik.

Nakapaloob sa statement ng Film Workers Unite ang tila hindi “realistic” na guidelines na inilabas ng FDCP para sa mga empleyado ng entertainment industry.

“Sa Guidlines ng FDCP, ay binabayaan basta ang panganib ng pagbaklas sa iba’t ibang lokasyon sa loob ng isang araw. Malinaw ang aming pagtanggi rito dahil magdudulot ito ng higit na peligro sa kalusugan. Marami pang ibang bahagi sa kanilang guidelines ang hindi realistiko, sadyang pahirap kung hindi man, walang kamalay-malay.”

Nakasaad rin sa statement ang pagkontrol na umano ng FDCP at ng pamahalaan sa mga activities na gagawin ng mga manggagawa sa entertainment.

“Sa kanilang joint administrative order, saklaw ng FDCP ang Live events, TV, pati advertising. Kahit mga panel discussion ay kailangang magparehistro 7 araw bago ang mismo ng gawain. Kunwari: mayroon kayong pagsasara sama online lang pero may balak kayong I-post ito sa social media, kailangan na itong ipa-rehistro sa gobyerno ngayon.”

Hindi rin umano malinaw kung ang pagpaparehistro ng mga online activities ay pagkontrol na rin ba sa malayang pamamayahayag ng mga empleyado sa pelikula.

“Ang ganitong malawak at hindi malinaw na saklaw ng kapangyarihan ay mapanganib na panunukso sa gobyerno upang kontrolin ang malayang pamamahayag” pahayag ni Facebook post na ibinahagi ng direktor.

Sa huli nanawagan ang Film Workers Unite na ibasura ang Joint Administrative Order ng FDCP, DOH at DOLE para bigyang daan ang guidelines na mas “realistic” na nagmula sa insdustriya para sa industriya.