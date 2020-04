“Korina Sanchez-Roxas, ipinamigay ang mga lumang damit nina Pepe at Pilar”

Inisa-isa ni Korina Sanchez-Roxas ang mga gamit ng kambal na anak na sina Pepe at Pilar, at pinili ang mga ipapamigay niya at mga itatago.

Sa bagong vlog ng Rated K host na si Korina Sanchez-Roxas sa sariling YouTube channel, ibinahagi niya ang proseso niya ng “decluttering” sa mga gamit ng kambal na anak na sina Pepe at Pilar.

Mula sa damit, sapatos, at laruan, isa-isang ipinakita at ipinaliwanag ni Korina ang mga lumang gamit ng kaniyang kambal na ayon sa kaniya ay hindi niya kayang bitawan.

“So part of my lockdown activities is sorting through the twins’ clothes. Sa dami ng pagbibigyan kasalanan na siguro ang i-hoard lahat ng pinaglakihan na damit di ba? I know a lot of new moms who need it. So here, hindi naman lahat pinamigay ko. Join me as this first time Mom goes through the mejo painful process of choosing which things of my babies to give away and which to keep,” ayon sa description ng naturang vlog post.

[embedded content]

Isa sa mga nakatanggap ng kaniyang mga napiling ipamigay ay ang makeup artist niya na si Marley, na nakasama rin sa kaniyang vlog.

“These things, although they really enjoyed these for awhile, and they really learned from it, I think it’s time to share and give it to others who might appreciate it even more,” dagdag ni Korina.

Bago matapos ang video, nag-iwan si Korina ng limang tips kung paano mag-declutter ng mga gamit pambata.