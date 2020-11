“Kris Aquino, bumuwelta sa DepEd kaugnay ng isyu kay Angel Locsin: ‘Kanino ba nanggaling ang pailalim na banat?’”

Dinepensahan ni Kris Aquino si Angel Locsin matapos maglabas ng pahayag ng DepEd sa ginawang pag-‘body-shame’ ng isang guro sa aktres.

Hindi napigilan ni Kris Aquino na maglabas ng kanyang saloobin sa isyung kinaharap ni Angel Locsin kamakailan kung saan tinawag na “obese” sa isang learning exercise ang Kapamilya star.

Ani Kris, naiitindihan niya ang pinagdaraanang hirap ng mga guro ngunit hindi ito dahilan upang hindi nila magawa ng maayos lalo pa’t nanggagling umano ang pera na nantatanggap ng Kagawaran ng Edukasyon sa taumbayan.

Dagdag pa ni Kris, mas hindi ito katanggap-tanggap ang mga anumang pagkakamali lalo na kung pinaglalaruan ang kagaya ni Angel Locsin na likas na matulungin sa kanilang pagtuturo.

“I understand mahirap ang trabaho ng mga guro at kadalasan hindi sapat ang sweldo … pero ang budget ng DepEd ay galing sa mga Pilipino, mga nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis ang nagbibigay pondo para sa DepEd. In other words, lahat tayo stakeholders dito kaya mali kung ang likas na matulungin sa kapwa ang ‘paglalaruan’ in the guise of ‘pagtuturo,’ ani Kris.

Idiniin ni Kris na bagama’t mayroong demokrasya, kailangan pa ring maging responsible lalo pa’t ang mga tinuturan ay ang mga itunuturing na pag-asa ng bayan.

“Yes, we live in a democracy and the teacher has the right to exercise the same rights all of us have, the right to free speech. But in this instance, the person in authority (the teacher) is playing a significant role in shaping the values and characters of his/her students,” saad ni Kris.

Sa pahayag na inilabas ng DepEd Occidental Mindoro, umapela ang Division Superintendent na si Roger F. Capa na tigilan na ang pang-aatake sa guro na sangkot sa isyu. Kaya naman hindi napigilan ni Kris na depensahan si Angel na aniya’y nasa tama na ipaglaban ang dignidad niya.

Pagpapatuloy pa nito: “Sir / Ma’am, kung mamemersonal po, open naman ang comments ni Angel sa Instagram and Twitter niya. Kahit hindi po kagandahan ang opinion sa kanya, at least sa mas na angkop na ‘forum’ in-express.”

Sa huli, nagbigay naman ng mensahe si Kris para kay Angel na aniya’y hinahangaan niya ang tatag at tapang.

“Kagaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi sa’yo, hanga ako sa tatag at tapang mo. Isang sobrang higpit na yakap sa Ate mong nagmamahal,” sambit ng TV at online personality.