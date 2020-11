“Kris Aquino sa away nila ng isang radio host: ‘Binastos ko ba ang pagkatao niya?’”

Kris Aquino, nag-react sa isyu tungkol sa kanila ni Cristy Fermin.

Nag-react si Kris Aquino sa Instagram post ng retired entertainment writer na si Dindo Balares who called Kris “anak” at “nanay” naman kay Cristy Fermin.

Nagkaroon ng alitan sina Kris at Cristy na naging dahilan para hindi matuloy ang online show na dapat ay gagawin nila kasama sina Lolit Solis at Mr. Fu.

Hindi pa raw komportable ang Queen of all Media na makasama si Mr. Fu sa show bagay na ikinainit naman ng ulo ni Cristy kaya nagbitaw ito ng maaanghang na salita laban kay Kris.

READ: Kris Aquino, inaming pinalitan ng iba sa dapat sana ay comeback TV show

“Dito ako papalag kuya Dindo… nagsalita ba ko laban sa ‘nanay’ mo? Hinarangan ko ba ang grupo nila?” simulang reaksyon ni Kris sa comment section ng IG ni Dindo.

“Binastos ko ba ang pagkatao niya? Sa daming beses na pinagsalitaan niya ko ng lahat ng pinaka masasakit na below the belt na panlalait mula ulo hanggang talampakan—ni minsan ba pumatol ako?

“Ang alam ko sa away o laban, parang boxing, parehong dapat pumasok sa boxing ring- eh para umeffort nga na pumunta sa Elorde gym nga wala talaga akong balak mag commute, mag Grab, o mag pa drive…” patuloy niya.

Hinamon din ni Kris na maglabas ang kampo ni Cristy na puwedeng maging ebidensiya ng mga paratang sa kanya.

“I saved all the messages @akosilolitsolis & I exchanged starting from October 28. Maglabas sila ng kahit sino mula sa side ng Pure Gold na pwedeng magpatunay sa mga pinaratang sa kin—dahil ang client na producer ang pwedeng magbigay linaw sa lahat…” giit pa niya.

Dagdag na komento pa ni Kris, “There are battles worth fighting & there are stories worth correcting, sa dami ng problema ng mga tao at sa mga responsibilidad ko sa buhay, hindi ito ang uunahin kong asikasuhin.

“Mas maka-tao at may katuturan kung tumulong ako sa mga Bicolano dahil sila ang talagang mabigat ang dinadala… Hindi ako nagbibitiw ng salita lalo na sa pagtulong sa abot ng aking makakaya kung hindi ko ‘to gagawin…”

Diin pa ni Kris, gusto lang niyang ipakitang meron siyang paninindigan.

“No hard feelings, yung naging ‘anak’ mo nagbago na talaga pero hindi ibig sabihin nun mapapalitan ang dugong nanggaling kay Ninoy & Cory—marunong pa ring manindigan pag sigurado na katotohanan ang pinanghahawakan, hindi lang nga nararamdaman na kailangan pang pagsigawan…

“Ngayon alam ko na—I do not have to attend every fight I’m invited to. I cannot control what people will say about me or do to me, BUT I can control my reaction & subsequent actions,” huling bahagi ng reaksyon ni Kris.