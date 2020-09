“Kyle Echarri nabansagang ‘chickboy’, may katotohanan ba?”

Hindi pinalagpas ni Kyle Echarri ang tila maling bansag sa kaniya ngayon ng ilang netizen.

Tuloy-tuloy ngayon sa kaniyang passion sa musika ang singer at aktor na si Kyle Echarri, na isa na rin ngayong music producer.

Kasunod ito ng official release ng kaniyang latest single na “I’m Serious” na siya rin mismo ang nag-produce.

Kuwento ni Kyle from melody to lyrics, siya mismo ang gumawa, na isang espesyal na regalo para sa kanyang mga fans.

“I decided because I want them to hear my sound. Hindi lang po ‘yung sulat ko but ‘yung sound ko po talaga. How I am as a singer and what songs I listen to and who I am as a person,” sabi ni Kyle sa panayam niya sa press.

Describing his latest single, eksakto daw ito sa kanyang sariling personalidad. Ang “I’m Serious” ay mapapakinggan na sa iba’t ibang digital streaming.

Ang “I’m Serious” ay tungkol sa isang lalaki na naghahanap ng paraan para maibsan ang pangamba ng kanyang girlfriend at sa pamamagitan ng awitin ay mapapakita niya na committed siya sa kanilang relasyon. Ipinadadama din ng awitin na malinis ang intensyon ng lalaki sa kanyang minamahal.

Dahil din sa mensahe ng kanyang awitin, nilinaw din ni Kyle ang bansag sa kanya na ‘chickboy’ ng ilang netizens.

Aniya, nagsimula ito matapos ang mga naging pahayag umano ng isang basher sa kaniya sa social media.

“Hindi po ako chickboy,” tugon niya.

Paliwanag pa ni Kyle: “I think that is one thing that I really need to address. ‘Yun po talaga. Hindi po ako chickboy. I know a lot of people have made assumptions on me. A lot of people don’t like me because of a certain thing. Pero I don’t like spreading negativity.”

Naniniwala rin si Kyle na mas lalo pang umugong ito dahil sa pagiging malapit niya sa mga nakaka-trabahong babae sa industriya, na nasundan ng pag-uugnay sa kaniya sa ka-love team niya na si Francine Diaz.

Pero ayon kay Kyle; “As of the moment I am not in a relationship. Me and Francine are still just friends,” sambit pa niya.

Dahil sa naglalabasang tila negatibong bansag sa kaniya bilang chickboy, naghayag ang singer-actor ng mensahe ang singer sa mga taong nagpapakalat nito.

“Good luck na lang po sa lahat nang namba-bash sa akin… good luck sa future niyo. I know that that’s all just coming from whatever you guys want to do, pero ako I know who I am as a person and masaya po ako roon,” pahayag niya.

Bukod sa pagtuloy ng kaniyang karera bilang isang singer, kinakasa na rin ang upcoming project ni Kyle kasama ang Gold Squad.