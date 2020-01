“KZ Tandingan, walang talent fee sa NCCA”

Ito na ang ikalawang taon ni KZ Tandingan bilang ambassador ng National Commission for Culture and the Arts.

Muling ipinakilala ang singer na si KZ Tandingan bilang isa sa mga music ambassador ng National Commission for Culture and the Arts [NCCA].

Ito na ang ikalawang taon ni KZ bilang music ambassador ng NCCA at aniya, libre at walang bayad o tinatanggap na suweldo mula sa NCCA.

“This is an advocacy and hindi rin kaya tapatan ng salapi ang platform na ganito and I think kahit hindi ako naging ambassador ng NCCA, I think it is my responsibility na I promote ang ating kultura,” tugon niya sa panayam.

Masaya rin si KZ sa naging positibong pagtanggap sa kaniya ng mga Pilipino sa kanilang layunin.

“Sobrang thankful, kasi napakarami ng naibunga ng aming unang year and I am happy that we keep doing what we’ve started and may mga bago pang programa na gagawin,” aniya.

“Masarap rin sa pakiramdam na you were given this platform para maka influence pa sa mga kabataan when it comes to music.”

At ngayong magtutuloy-tuloy sa kaniyang adbokasiya, looking forward si KZ sa kaniyang patuloy na pag promote ng Music and Arts culture na isa sa mga tinututukan niya nila ng ambassador.

Bukod kay KZ, ipinakilala rin si Julie Anne San Jose at Catriona Gray bilang bagong ambassadors ng National Commission for Culture and the Arts.