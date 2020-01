“Lani Mercado, nag-react sa usap-usapan na magkakaroon ng Bong Revilla-Kathryn Bernardo movie”

Lani Mercado, nagsalita rin sa pambabash na natatanggap ng asawang si Bong Revilla.

Nagbigay ng reaksyon si Lani Mercado sa natatanggap na pamba-bash mula sa netizens ng asawang senador na si Bong Revilla sa balak nitong pagbabalik sa telebisyon at pelikula.

Sey ng mayor ng Bacoor (Cavite), “Alam mo, hindi na ako masyadong nakakabasa sa dami ng problema. Alam nyo, dapat you should wish Bong well kasi he’s somebody na…Kilala n’yo naman si Bong, you’re from the industry.

“He has a very good heart and if people would want to give him a second chance in his TV and movie career, bakit hindi? Kahit papaano isa rin naman siya sa mga naging haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. During his time, talagang consistent siya sa Metro Manila Film Festival,” pahayag ng asawa ni Bong.

Patuloy pa ni Lani, “Very passionate siya, mahal niya angi ndustriya. Mawawala ang public service pero I believe his love for his craft will always be there. Kasi ini-elect kami as public officials, eh, ini-elect siya, pero ang pagmamahal niya sa industriya hindimawawala yan. Nandiyan yan, special part yan sa puso ni Bong.”

Pahapyaw namang nabanggit ni Lani angposibilidad na gumawa si Bong ng pelikula kasama si Kathryn Bernardo.

“May pinaghahandaan po siya for this year. Hindi ko po alam talaga yung detail. Ayoko po munang magsabi. Mas maganda po kung siya,” matipid niyang pahayag.

“Meron project akong nanaririnig with Kathryn, naririnig ko,but I think this is a different movie. I don’t know kung pang-filmfest aside pado’n sa ipo-produce ng Imus ng Imus Productions,” dugtong ni Lani.

Bilang isang mayor ay tinanong na rin namin si Lani kung ano ang masasabi niya sa klase ng pamamalakad ni Mayor Isko Moreno sa lungsod ng Maynila. Ayon pa sa kanya kung ano ang ginagawa ngayon ni Isko ay nagawa na rin niya noon pa man bilang alkalde.

Ani Lani, “He has his own style of governance. Iba yung hype niya since simula. Pero kung anong ginagwa ni Isko ginawa ko na rin noon nung unang termino ko sa Bacoor bilang mayor hindi lang ako ma-social media.”

May nakikita raw kasi siyang disadvantage kapag active masyado ang isang public servant sa social media.

“Mahirap din na masyadong active sa social media dahil open ka rin sa criticism, sa bashers. Pero so far, makikita naman sa mga awards nanatatanggap ng bayan namin, sa performance namin. Ano lang yan, kanya-kanyang istilo lang yan.