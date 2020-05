“Launching project nina Karina Bautista at Aljon Mendoza, ‘di napigil ng COVID-19”

Ang ‘Labyu He He’ ng ‘Ampalaya Chronicles’ ang first launching project ng KarJon.

Hindi napigilan ng lockdown dahil sa COVID-19 ang launching ng original iWant anthology ng Ampalaya Chronicles presents Labyu He He nina Karina Bautista at Aljon Mendoza.

Ang Labyu He He sana ang first launching project ng KarJon tandem na unang nakilala sa loob ng Pinoy Big Brother house noong 2019.

Kaya naman, hindi naitanggi nina Karina at Aljon na may konting panghihinayang sila na hindi nila nagawang mag-promote together para sa kanilang proyekto.

“Naramdaman ko rin po ‘yung panghihinayang kasi first time po namin ito (project) and para rin po sa mga supporters po namin,” tugon pa ni Aljon sa online media conference.

“E ito na po e, nangyayari na po wala po tayo magagawa tanggapin na lang po natin. Magandang opportunity din po ito kasi lahat po ng tao halos nasa loob ng bahay and nakatutok sa cellphone so mas may time sila na makapanood,” paliwang pa ng rising actor.

Positibo naman si Karina kahit na naantala ng COVID-19 at lockdown ang launch ng kanila sa ang first project ng ka-tandem.

“Hindi naman po ako nanghihinayang kasi I see it as an advantage na lang din na ito, naka lockdown tayo so mas maraming oras na manood and halos lahat naman ng tao ngayon naka tutok sa phone online. So I think it’s okay pa din naman. Mas nangingibabaw pa rin ang pagiging thankful namin and masaya pa rin po,” sabi pa ni Karina.

At dahil sinisimulan nang kilalanin ang isa’t isa bilang tandem, hindi naiiwasan na magkaroon rin ng tampuhan sina Karina at Aljon tulad ng mga ordinaryong magkaibigan.

“Pag magkaibigan kayo, talagang hindi rin naman din po maiiwasan, minsan po noon sa taping nagkaka tampuhan din po kami, kasi syempre minsan puyat kayo, pagod kayo, so parang may times na pipitik ka nalang na hindi mo naman sinasadya,” tugon ni Karina.

Si Aljon naman, ipinaliwanag na kung paano nila madalas nareresolba ang di pagkakaunawaan.

“Hindi naman po mawawala ‘yun may mga times po na nagkakatampuhan po kami or may mga sagutan ng opinyon ganyan nagkaka-asaran din po, nagkakapikunan pero nagkakaayos naman din po agad, may mag sorry, kasi mahirap patagalin po dahil sa maliit na dahilan hahaba pa,” sabi pa ni Aljon.

Sa ngayon, looking forward sina Karina at Aljon na maibahagi pa sa kanilang mga fans ang kanilang proyekto na mapapanood na ngayon sa iWant.