Lenovo推出全新ThinkStation PX、P7及P5工作站 再創效能及速度巔峰Lenovo.jpg

Lenovo今日宣布推出全新ThinkStation PX、P7及P5工作站,技術及規格全面升級,配備最高支援120核心的Intel®最新一代處理器以及高端NVIDIA RTX™專業級圖像晶片,不但能夠幫助個人輕鬆面對高負載的工作,還能滿足各個業界繁重的運算需求。此外,全新工作站帶來突破性的機箱設計及先進的散熱技術,更配備可以簡化遙距系統監測的底版管理控制器(BMC)[1]功能。由虛擬實境及混合式實境體驗、虛擬製作,到機器學習、數據科學、電腦輔助工程(computer aided engineering,簡稱CAE)、實境擷取及人工智能,這些新一代的工作站與時並進,以迎合疫後混合工作模式下使用者對功能、效能及速度的需求。

Lenovo工作站及客戶端人工智能部副總裁Rob Herman表示:「這些全新的桌上型電腦工作站以客戶的需求為中心,協助客戶以創新的解決方案達成業務目標並滿足日趨複雜的工作。透過與Intel®、NVIDIA及Aston Martin的緊密合作,我們成功結合優質的機箱與超高端的圖像晶片、記憶體及處理器,打造出內外兼俱的工作站系列。」

為打造理想的工作站,Lenovo與其客戶 — 著名高性能汽車生產商及豪華汽車市場領導者Aston Martin合作,聯手設計出全新的ThinkStation機箱。新設計融合Aston Martin的設計哲學及Lenovo標誌性的紅色,為使用者提供頂級效能及進階的個人化設計選項。為了實現極致效能讓用戶可以輕鬆駕馭任何複雜的工作流程,雙方團隊的設計師通力合作,為產品加入了全新免工具裝卸機箱,大幅提升靈活性,並加強當中的人體工學設計,帶來最舒適的使用體驗。

機箱的立體外形設計啟發自Aston Martin標誌性的DBS系列超級跑車,把旗艦級跑車的元素融入到桌上型電腦工作站。不只外型搶眼,重新設計的入風位及加大了的立體六角形通風位配合Lenovo專利三通道散熱系統,實現暢通無阻的氣流,以確保最多冷空氣進入機箱同時排出最多熱空氣,使中央處理器、圖像晶片、記憶體及儲存裝置發揮最高的功效。此外,三款全新工作站皆具備創新的模組化設計和前置的硬碟,使維修及升級更方便靈活。

Aston Martin合作夥伴總監Cathal Loughnane表示:「與Lenovo一同設計的新ThinkStation機箱是我們經過三年時間研發的得意之作。作為Lenovo工作站的客戶,我們很高興可以參與這個難得的機會,以打造我們將會用作設計及研發高性能跑車的高效能系統。」

Lenovo ThinkStation PX:實現從桌上型電腦到數據中心的終極靈活性

作為Lenovo旗下最高端的旗艦級工作站,Lenovo ThinkStation PX具備極致的運算效能,可支援的運算核心及擴充能力更勝前幾代產品。專為機架安裝形式而設的ThinkStation PX提供了桌上型工作站及數據中心環境所需要的靈活性,讓用戶可以在兩者之間無縫切換。這款多功能的全新工作站由最新第四代Intel® Xeon® Scalable處理器驅動,最高支援120個核心,平均效能表現較前一代提升了53%[2];可支援四張雙插槽NVIDIA RTX™ 6000 Ada世代顯示卡,讓用戶可以管理及執行複雜的工作流程,如創意後製及CAE模擬等。此工作站支援最高2TB DDR5記憶體以及第五代PCIe超高速頻寬,大幅加快傳輸速度,不論是數據中心或在一般混合式工作環境中皆適用,還可為多人虛擬化操作提供所需要的靈活性。這款工作站亦提供高效的1850W供電系統,並可選購額外的供電模組,為使用者提供更可靠的電量保障。

Lenovo ThinkStation P7:單一處理器插座亦能實現龐大效能

ThinkStation P7採用突破性的全新運算架構,配備最新Intel® Xeon® W處理器,能在單一插座上提供多達56個核心,為運算密集及多線程的工作提供超乎想像的運算效能。透過4U機箱設計,ThinkStation P7支援機架形式安裝,可在各種環境中使用,輕鬆應付對於運算效能及可靠性要求最嚴苛的挑戰,毋須依靠伺服器或雲端資源。ThinkStation P7支援三張雙插槽NVIDIA RTX™ 6000 Ada世代顯示卡,是內容創作者、建築師、設計師、工程師及數據科學家的理想工作夥伴,提供超越以往的繪圖、視像化、實時渲染、CAE及人工智能運算。即使面對汽車設計及計算流體力學分析,到繁複的影片製作及圖像渲染等工作,ThinkStation P7亦能應付自如。

InteI客戶端運算業務部副總裁兼創作者及工作站方案部總經理Roger Chandler表示:「我們非常高興推出全新的Xeon W處理器系列,憑藉其突破性的全新運算架構與封裝技術加入更多的運算核心,全面提升效能表現,處理現今企業環境中最快速增長的工作負載。此系列處理器旨在為創作者、工程師及數據科學家等專業人士提供卓越且穩定的效能,幫助各種業界持續創新。」

Lenovo ThinkStation P5:迎合未來環境所需的彈性、可靠性及效能表現

ThinkStation P5是Lenovo桌上型電腦工作站的主力產品,可應用於廣泛的行業,並滿足企業用戶對更高階效能、資訊科技的擴充能力及管理便利性的需求。新一代P5工作站採用全新設計的機箱,配備多達24個核心的最新Intel® Xeon® W處理器,並支援最多兩張NVIDIA RTX A6000顯示卡。高速的 DDR5記憶體及第五代PCIe頻寬可讓用戶因應個別要求靈活訂製工作站配置。此工作站專為建築師、設計師、工程師及其他創作者而設,能輕易應付建造立體模型及運算密集的工作,包括製作建築訊息模型(BIM)、複雜的立體CAD模型、擷取實境及空間資訊視像化、視覺效果,以及邊緣部署。

NVIDIA專業視像化部門副總裁Bob Pette表示:「NVIDIA為桌上型電腦工作站提供全球最強大的視像運算圖像晶片,並使用於三款全新推出的Lenovo ThinkStation桌上型電腦系統,為數據科學家、工作師及專業創作者提供他們所需的高效能技術,以應付龐大的數據、加快創新步伐,同時強化未來所需的人工智能及運算密集的工作流程。」

ThinkStation PX、P7及P5工作站專為最嚴苛的專業資訊科技工作環境而設,並提供企業級的功能及安全性。產品除了通過Lenovo的嚴格標準及測試,還提供ThinkStation Diagnostic 2.0解決方案、支援ThinkShield、可升級至Premier Support及三年保養,讓用戶可以安心、安全地使用而無後顧之憂。

三款工作站將於2023年 5月起[3]正式推出。如欲了解更多有關Lenovo工作站產品系列,可瀏覽:www.lenovo.com/thinkstations。

