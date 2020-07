“Liza Soberano at Enrique Gil, may personal na pakiusap kay Congressman Marcoleta”

Personal na mensahe ang ipinaabot ng Kapamilya tandem na sina Liza Soberano at Enrique Gil para kay Sagip Party-List Representative Rodante Marcoleta, na aminadong avid viewers sila ng kanyang misis ng isa sa mga programa ng ABS-CBN na “ Make It With You .”

Sa Facebook post ni Ogie Diaz, magkasama sina Enrique at Liza sa isang video at sinabing na-touch sa appreciation ng congressman sa kanilang kilig na programa.

“Hello po, magandang araw po sa inyo Congressman. Gusto lang po namin magpasalamat sa inyo ni Mrs. Marcoleta for supporting and watching ‘ Make It With You ,’” sambit ni Enrique.

Si Liza naman, natuwa sa appreciation ng Congressman at ng kanyang misis sa kanilang pagpapakilig.

“Cute na cute po kami ni Quen sa kinuwento niyo pong journey niyo na sinasamahan niyo lagi siya at sinusuportahan niyo po siya sa panonood ng ‘ Make It With You .’ We would really love to meet you, especially Mrs. Marcoleta soon,” patuloy ni Liza.

Naging pagkakataon rin ito ng LizQuen para maki-usap sa congressman na maipag-patuloy pa sana nila ang kanilang pagpapasaya at pagbibigay kilig sa maraming Pilipino.

Matatandaan na isa si Congressman Rodante Marcoleta sa mga kumukuwestiyon sa kapasidad ng ABS-CBN sa hiling niting renewal ng kanilang franchise.

“Gusto lang po naming kumatok sa puso niyo na baka sakaling mabigyan niyo ng chance ang ABS-CBN,” sabi pa ni Liza.

Si Enrique naman, pinasalamatan na rin ang iba pang kongresista na naniniwala sa magandang intensyon ng ABS-CBN sa pagpapatuloy ng serbisyo nito.

“Sa lahat po ng mga congressmen who think that ABS-CBN deserves a chance, maraming maraming salamat po sa inyo,” pahayag pa ni Enrique.