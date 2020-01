“Liza Soberano, inaming nakatampuhan noon ang ama dahil kay Enrique Gil”

Ikinuwento ni Liza Soberano ang minsang nakatampuhan niya ang ama noong panahong sikreto pa lang ang relasyon nila ni Enrique Gil.

Sa episode ng Magandang Buhay nitong Lunes, January 13, kasama ang amang si John Castillo, inalala nila ang dating alitan dahil sa pagkaing inabot ni Enrique, habang nasa taping ng Forevermore.

“She was taping like three days-straight even five days sometimes. And, I was serving food for her, and also Enrique, but she took Enrique’s. And I got jealous, so I had to step down because she was becoming a lady, a woman. I have to step down on my throne as a father, because I feel this vibe that something is going on with them two,” kuwento ng ama ni Liza.

Ayon sa aktres, totong nagalit sa kaniya ang ama na hindi siya pinansin nito nung pag-uwi nila.

“I remember kasi one time nung na-pack up kami, pag-uwi namin sa hotel hindi niya ako pinapansin. And then I was like ‘What’s wrong?’ and he was like, ‘You know… I see how close you and Enrique are’, and I’m like, ‘Yea, ’cause we’re working together’ pero siyempre in denial ako kahit kami na no’n.

“Sabi niya, ‘I don’t like how close you guys are getting. Know your boundaries and stuff like that,’” kuwento ni Liza na ikinatuwa ng mga momshie hosts.

Pagpapatuloy niya, “Of course, as a father he feels like he’s losing his little girl. Parang may gano’n naman lahat ng fathers when their daughters start dating. So ako, I have to understand his situation also.”

Bukod sa ama, ikinuwento rin ni Liza ang pagkakaayos nila ng kaniyang kapatid na si Justin, dalawang taon nang nakakaraan. Ayon sa aktres, isa sa mga nakatulong sa kanilang pagbabati ay noong nakita niya ang pamangkin niya rito na si Lily.

“I think that was 2018. Masyado siyang napa-barkada, to the point na hindi siya umuuwi sa bahay. Until nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. But what brought us together was Lily.

“I think it’s still a blessing in disguise so, I’m actually grateful na nagkaroon ng Lily,” pahayag ni Liza.

