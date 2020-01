“LOOK: Gazini Ganados reunites with Palestinian father”

Makalipas ng ilang taon, muling nakita ni Gazini Ganados ang kaniyang ama.

“Surreal.”

Ganito inilarawan ni 2019 Miss Universe Philippines Gazini Ganados ang kaniyang nararamdaman matapos muling makasama ang ama na isang Palestinian.

Sa kaniyang Instagram, ibinahagi ng Pinay beauty ang kaniyang pananabik nang muling nakasama ang ama.

“SURREAL. Ever since I was a little girl, I have always heard the stories of how my mom and dad first met. The year was 1990. Venue, Shakey’s Pizza Parlor. Now here I am, 30 years later. The Year 2020. Shakey’s. Having my very first dinner date with my DAD!” caption ni Gazini sa Instagram.

Matatandaan na ang muling makita ang kanyang ama ang naging objective ni Gazini sa kaniyang pagsali sa Binibining Pilipinas kung saan niya nakuha ang titulo ng Miss Universe Philippines.

WATCH:

