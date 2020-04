“LOOK: Ion Perez’s birthday wish for Vice Ganda”

Model Ion Perez has a short but sweet message for his partner, TV host-comedian Vice Ganda, who celebrated his 44th birthday on Tuesday, March 31.

During the live episode of “ It’s Showtime ” on Tuesday, March 31, Ion surprised Vice Ganda with a video greeting where he revealed his birthday wish for the Unkabogable Star, who just turned 44.

“Sana ay maging masaya ang birthday mo, ‘yung araw mo na kasama ang mga kaibigan mo, siyempre ako. Sana mas lalo ka pang maging malakas at sana mas lalong magtagal pa ang pagsasama natin. Huwag na ako masyadong mag-drama kasi bawal, dapat happiness lang,” said Ion.

“To my partner, my lover, my very best friend, happy, happy birthday. Mahal na mahal kita,” he added.

For his part, Vice Ganda shared how grateful he is to celebrate his birthday with Ion.

“Alam mo hindi ko rin ma-imagine na nangyayari ito tapos wala si Ion. Siguro ang lungkot-lungkot ng buhay ko tapos buryong ako siguro talaga. Pero pinakakalma niya talaga ako,” he said.

“Alam mo nung past birthdays ko lagi akong nage-emote na parang inggit na inggit ako sa lahat — lahat nagpapakasal, lahat may jowa. Ngayon masaya ang puso ko, may taong nagmamahal sa akin na mahal na mahal ako. Ang saya ko, natutuwa ako. ‘Yun nga ang ganda nitong pagkakataon na kalmado lang, kalmado lang. Kaya Lord, maraming maraming salamat. Patatagin niyo pa po ang loob ko, patatagin niyo pa po ang buhay ko. Ayaw ko pong magkasakit,” he added.

It was in November last year when Ion and Vice Ganda admitted that hey have been dating for a year.

Prior to confirming their relationship, Vice Ganda had publicly referred to Ion as his “katuwang sa buhay.”