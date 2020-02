“Lorna Tolentino, nagsalita tungkol sa isyu na ‘buhusan ng tubig’ sa set ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’”

Ikinuwento din ni Lorna Tolentino kung paano magtrabaho si Coco Martin sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano.’

Tumatak at pinag-usapan talaga nang husto sa FPJ’s Ang Probinsyano ang pagpasok ng karakter ni Lorna Tolentino bilang si Lily Ann Cortez na asawa ni President Oscar Hidalgo (played by Rowell Santiago) at babaeng kontrabida ng serye. Ito ang dahilan kung bakit inalam ng PUSH kung aware ba ang aktres sa balitang hanggang katapusan na lang ng Marso ang karakter niya sa serye ni Coco Martin.

“Ten days lang ako dapat sa Ang Probinsyano . Hanggang sa pinapirma na nga ako ng kontrata hanggang September (2019), so ibig sabihin naging effective yung pagdating ko, yung character ko bilang Lily at nakakatulong din yon for the story.

“So monthly, parang sinasabi nila sa akin na, ‘Oh, itong December (2019) mawawala na si Lily.’ Sabi ko, ‘ah okey.’

“Tapos nitong January (2020), ‘Oh, February ka na ma-ano.’ Okey. Tapos nitong February, sabi nila, ‘End of March na, ha.’ Sabi ko, okey.

“Okey lang ako nang okey, pero pahaba naman nang pahaba yung role ko, pausog nang pausog kasi hindi nila malaman kung ano nga ang gagawin,” natatawang kuwento ng grand slam best actress.

Nakausap ng PUSH si Lorna nang mag-renew ito ng kontrata sa Beautederm Corporation nitong Huwebes, Feb. 27, bilang brand ambassador ng Cristaux Gold Elixir Serum na malaki raw ang naitutulong sa kanya mapanatili ang youthful look.

Dagdag pang paliwanag ni LT kung bakit di niya alam kung kailan talaga mawawala si Lily sa FPJAP , “Kasi ang taping namin, parang test ito sa pagiging isang artista dahil ang taping namin ay ang script on the set (ginagawa) at yung iba pa na dinadagdag itatanong na lang sa viber, ganun.

“Kung meron kang suggestions puwede mong sabihin. Kumbaga, on the spot, kailangan ngayon mo ime-memorize yan, kung saan tumakbo yung istorya, kung ano ang gagawin mo, do’n mo na rin makikita. So parang test din yan kung hanggang saan ang kakayahan mo bilang isang artista.”

Sunod naming tanong kay Lorna ay kung kumusta namang katrabaho si Coco.

Sagot niya, “Konting mga eksena lang kami ngayon, pero nung umpisa siya yung madalas na kasama ko, so mas nao-observe ko siya nung bago pa lang pumasok yung character ko.

“Talagang ang daming trabahong ginagawa ni Coco para sa produksyon para mapaganda ang Ang Probinsyano . Minsan nga nakikita ko na talagang sobra yung stress niya, na parang, ‘Eto na naman, ginawa na natin ito. Mag-isip naman tayo ng bago.’

“Nadidinig ko lang ha, kasi medyo malapit-lapit ang aming distansiya, tuloy kung minsan may mag eksena na talagang kailangan niyang isipin.

“Tapos nakikita ko na siya mismo ang gagawa ng blocking ng lahat ng buong eksena, siya ang mag-iisip para sa buong eksena na i-feel na parang siguro yung sobra niya na rin talagang pagmamahal sa Ang Probinsyano dahil sa four years na yon at ayaw niyang basta na lang mawalan ng saysay yung paghihirap nila sa apat na taon,” detalyadong kuwento ni LT.

Of course, kinuha namin ang reaksyon ni Lorna kung napapansin ba niyang mas nai-stress sa set si Coco pagkatapos siyang idawit ni Robin Padilla sa “buhusan ng tubig issue.”

“Ang huli namin kasing eksena yung sumugod siya sa palasyo. Wala pa yung mga intriga ngayon. Okey naman siya, hindi ko pa siya nakakaharap ngayon,” lahad niya.

“But I think ano naman, marami naman siyang pinagdaanan na ganung mga test habang ginagawa niya ang Probinsyano, so I feel na alam na niya kung papaano ito i-handle,” sambit ulit niya.

Inamin naman ng aktres na hindi talaga siya aware sa “buhusan ng tubig isyu” sa set ng Ang Probinsyano.

“Wala akong experience na ganun… wala. Kasi nung mga nagpupuyatan din kami nung time na kailangan yung mga pulitikong tatakbo ay mawala na sa Ang Probinsyano , puyat kami talaga no’n at wala naman akong nakitang ganun. So wala akong na-experience o nakita na nangyayaring ganun,” ng aktres sa PUSH.

Samantala, masaya si Lorna na ni-renew pa rin ni Rhea Tan ang kontrata niya sa Beautederm bilang celebrity endorser.