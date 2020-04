“‘Lots of potential’: Yohan Agoncillo, hinangaan ng netizens sa kaniyang Someone You Loved cover”

Humanga ang ilang netizens sa ginawang song cover ni Yohan Agoncillo ng kantang Someone You Loved.

Ipinamalas ng panganay na anak ni Judy Ann Santos-Agoncillo na si Yohan Agoncillo, ang talento niya sa pagkanta at pagtugtog ng organ. Sa isang YouTube video na nakapost sa channel ng “Team J” o ang group account ng pamilya ni Judy Ann at Ryan, ibinahagi nila ang song cover ni Yohan ng kantang “Someone You Loved” ni Lewis Capaldi.

Sa naturang video maririnig pang chini-cheer ni Ryan ang kaniyang anak bago magsimula ulit.

[embedded content]

Bumuhos naman ang mga papuri ng netizens sa comment section ng naturang video.

“I like her voice. She has a beautiful quality of voice. Just need more training and practice and she’ll go a long way in singing,” “Lots of potential. Hope she continues to cultivate that God-given talent,” “YOHAN😍😍 PANAHON NA PARA GUMAWA KA NA NG YOUTUBE CHANNEL PARA SA MGA COVER MO” ang ilang sa mga komento ng netizens.

Sa ngayon, may mahigit 700,000 views na ang naturang cover.

Si Yohan ang panganay sa tatlong anak ni Judy Ann. Sa nakaraang interview ni Judy Ann sa PUSH , bukas na ikinuwento ng aktres ang kanilang set-up bilang mother and adopted-child, maging ang puntong ipinaliwanag niya sa anak ang kanilang sitwasyon.

EXCLUSIVE: Judy Ann Santos sa kaniyang panganay: ‘I adopt you because I want you to be my family. I chose you’

“Ngayon mas napapag-usapan na namin nang maayos, nang kumportable sa kaniya, naipatindi ko sa kaniya na ‘being adopted is not a bad thing’ it is actually the most beautiful word in the world. Simply because, I adopt you because I want you to be my family. I chose you,” kuwento ng aktres sa isang episode ng PUSH Bets Live.

LOOK: Judy Ann Santos’s sweet birthday message for daughter Yohan

Sa nakaraang kaarawan ni Yohan, nag-iwan ng mensahe si Judy Ann para sa kaniyang panganay. Dito, inilarawan niya si Yohan bilang kaniyang ‘sweetest blessing’.