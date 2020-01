“Louise delos Reyes naniniwalang mas less ang risk ng pakikipag-live-in”

Louise delos Reyes, ipinaliwanag kung bakit siya naniniwala sa pagli-live in bago ang kasal.

Para kay Louise delos Reyes ay hindi risk na mabuntis nang maaga ang ginawa niyang pakikpag-live-in sa non-showbiz boyfriend na isang architect. Mahigit isang taon nang nagsasama ang dalawa sa nirerentahang bahay ng aktres sa Valle Verde.

“Merong risk din kasi kahit hindi kayo live-in, eh. May mga nagbubuntis din naman kahit hindi kayo magkasama. I think kasi, pag live-in, mas nalo-lower yung chance na mas maging gigil kayo sa isa’t isa kasi magkasama na kayo,” rason ng aktres.

Pero kahit magka-live-in, sinisigurado pa rin ni Louise na meron silang kanya-kanyang time and space ng kasintahan.

“Meron pa rin akong sariling time for myself. Meron siyang sariling time para hindi magkasawaan. Tsaka pinababayaan ko siya kung saan niya gustong pumunta kasama yung mga kaibigan niya,” sambit pa niya.

Hindi ba siya nahirapang mag-adjust sa living-in status niya with the boyfriend?

Lahad ni Louise, “Kaya siguro kami hindi masyadong nag-aaway kasi mas tantya namin ang isa’t isa ngayon. Alam ko siya pagkagising na pagkagising sa umaga. Alam ko siya bago matulog, lahat ng problema niya naririnig ko.

“Alam ko kung saan siya pumupunta, alam niya kung saan ako pumupunta. So yon, parang mas nagiging less yung argument, and parang walang pretentions kasi walang room for that.

“Kasi ako, wala rin naman akong itatago. Tsaka yung adjustment ko pagdating niya konti lang kasi marunong siyang maglinis. Ako kasi mas technical sa bahay, eh, more than don sa kung ano yung character niya.”

Eh, ano naman ang reaksyon niya sa mga taong hindi pabor sa ginawa niya?

“Guys, it’s 2020 na. I came from a very traditional family and siya din came from a very traditional. Before kami nag-live-in ang daming… I think you have to prove to your family as well that you can kaya din we work hard para di kami dumating sa point na we going to ask for for money, for rent, for us to live.

“Parang ano na rin siya, dry run kumbaga. Yon yung naging thinking namin. Yung nanay ko against talaga siya nung una pero naintindihan na rin naman niya kasi may sarili na nga akong buhay.

“But I don’t really recommend it. Siguro kapag nasa tamang edad ka na at alam mo yung desisyon mo, kasi there’s a lot of responsibilities. Kasi living-in is kulang na lang papel, kulang na lang singsing, para na rin kayong kinasal,” paliwanag ng 27-year old actress.

Naniniwala pa ba siya sa kasal?

Sagot niya, “I still do! Ayoko ngang magkaanak before marriage, eh. Kasi meron pa rin akong values as a Filipino na in-instill ng parents ko na kailangan kasal,” giit pa niya.

Eh, anong klaseng girlfriend ba siya?

“Hindi ako selosa. Kasi dalawa yung kapatid kong lalaki at sabi nila, kahit gaano ka kahigpit sa lalaki kung magloloko yan, magloloko yan. Kaya ako, hinahyaan ko siyang i-enjoy ang buhay niya,” sagot ng aktres sa tanong namin.