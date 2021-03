“‘Love or Money’ writer Crystal San Miguel shares story behind Coco Martin-Angelica Panganiban onscreen pairing”

he writer behind Star Cinema’s ‘Love or Money’ shares details of their new romantic comedy film.

Having written the screenplay for Star Cinema’s latest rom-com Love or Money, Crystal San Miguel shared how the idea of pairing up Coco Martin and Angelica Panganiban onscreen first started

“Actually nag-start siya dahil ang tagal na rin hindi gumagawa ni Coco under Star Cinema, so it’s time talaga na gumawa ng pelikula. Initially nanggaling talaga yung idea kay Inang (Olivia Lamasan) na what if nga ilagay nga sa lightness and romance kasi parang yun ang matagal na niyang hindi ginagawa din under Star Cinema. Ang alam ko talaga si kuya Coco rin ang nag-suggest na what if with Angelica Panganiban, ganyan. Tapos tinignan namin yung possibilities ng anong klaseng kuwento kasi nga pag ganun lalabas yugn lightness and romance and comedy. So dun siya nag-start with sila Inang and kuya Coco din,” she shared during the Love or Money virtual presscon.

Crystal shared that she really wrote the Love or Money script with Coco and Angelica already in mind and was very thankful to how collaborative the two lead stars were while shooting the film.

“Ito talagang project na ‘to, dinivelop ito for them. So talagang na-i-imagine mo na siya like yung character ni Leon simpleng pangarap, madignidad, ganun yung character niya eh. Kumbaga sobrang opposite sila nung character ni Angel na very flawed and napaso sa pag-ibig, ganyan. Kaya nung dini-develop na-i-imagine ko na siya actually. Tapos lalo na yung mga punchlines kaya nakakatawa pag dini-deliver niya, linalagyan niya ng ibang punch or kung paano niya i-arte nakakatuwa. Minsan mas gumaganda talaga, yung collaboration nandun kaya very madali din siya i-develop at isulat kasi until the very end na shinu-shoot, nag-iinput pa rin sila ng mga punchlines at linya nila,” she explained.

Unlike Angelica’s character Angel who is disillusioned about love, Crystal shared that Coco’s role as Leon is a romantic everyman.

“Simpleng tao na may simpleng pangarap. Hindi siya talaga materialistic, ganyan. Ang gusto lang niya sa buhay magkaroon ng tahimik na buhay, simple at tahimik na pamilya, ganyan. Aabot yung character din kasi na magtatanong siya kung anong gagawin niya kasi mapagmahal siyang tao, nakilala niya itong si Angel na gusto niyang mahalin talaga. Aabot siya sa point na hanggang saan ang gagawin niya for love eventually. Yun ang magiging tanong niya sa character,” she explained.

Love or Money stars Angelica Panganiban and Coco Martin. Directed by Mae Cruz-Alviar and written by Crystal San Miguel. Tickets will be available online starting March 12 via KTX.ph, iWant, and Skycable Pay-per-view.