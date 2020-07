“Luis Manzano, proud son sa panindigan ng inang si Vilma Santos”

Nagbigay pahayag si Batangas 6th district representative Vilma Santos-Recto kung bakit siya nanindigan para sa ABS-CBN.

“I love you Momski Vilma Santos Recto, proud of you,”.

Kasunod nang paghahatol sa application ng renewal ng franchise ng ABS-CBN, Ito ang naging post ng Kapamilya host na si Luis Manzano sa naging pagboto ng kaniyang ina na si Congresswoman Vilma Santos-Recto.

Isa Kasi si Batangas 6th district representative Vilma Santos-Recto sa mga 11 na bumoto pabor para sa ABS-CBN na mabigyan ng prangkisa ang network at maipagpatuloy nito ang serbisyo publiko nito para sa mga Pilipino.

Bilang isa sa mga pabor sa laban ng ABS-CBN, inamin ni Representative Santos-Recto na isa siya sa mga nagulat sa naging resulta nang desisyon ng mga kasamahan sa kamara ang 70-11 na resulta ng botohan.

“Alam niyo sa totoo lang, pareho ninyo, ako’y nagulat,” pahayag ng Congresswoman sa panayam ng ABS-CBN TeleRadyo nitong nagdaang Biyernes ng gabi matapos ilabas ang resulta ng kamara.

Aniya pa, naniniwala siya na marami ang sumusuporta sa laban ng ABS-CBN sa isinusulong na franchise renewal ng kompanya.

“Kasi initially, maski sa mga pagdinig, alam ko kahit paano, maraming sumusuporta sa bill na ito na inilalaban namin.”

Patuloy niya pa: “Biglang, bakit kami kumonti ng ganito na lang? Very significant naman na bigla na lang kami naging 11. May mga ganyang palakad na kung minsan ay hindi natin basta matatanong o makikuwestiyon. Maski ako, hanggang ngayon, hindi ko ma-absorb, nahihirapan ako,” paliwang pa ng congresswoman.

At sa 12 congress hearing na ginugol ng ABS-CBN, napatunayan ng kompanya na mali ang mga isyu na ibinabato laban dito.

“Kaya tayo naninindigan… Nakita naman po natin na ‘yung mga iniisyu na violations, napatunayan din naman po ng national agencies na wala naman po talagang nalabag,” ani Congresswoman.

“Kung meron mang mga administratibong pagkukulang, ito naman po ay nako-correct. Meron naman po tayong proseso sa batas… Ang point ko, not to the extent na magsasara,” sabi pa niya sa panayam.

Bilang congresswoman, hindi rin umano naniniwala si Congresswoman Vilma na 11,000 employee lang ang mawawalan ng trabaho dahil sa pagsasara nang kompanya.

“Sabi nila, ginagawang shield iyong 11,000 employees… Let’s face the truth: more than 11,000 ang mawawalan na naman ng trabaho… With the present situation na hinaharap natin ngayon, ang dagok ng pandemyang COVID-19,” paliwang niya.

Sa huli, bilang isa sa mga mambabatas, naniniwala si Representative Santos-Recto na hindi dito nagtatapos ang laban ng ABS-CBN.

”I truly believe… I’m still very optimistic, we can refile. Puwede naman po ‘yan later on. Sabi ko nga, hindi dito magsasara ‘yan,” pahayag pa niya.

Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng publiko na ibalik ang ABS-CBN na naglilikod Sa pamamagitan ng pagbibigay balita at entertainment sa mga Pilipino sa iba’t ibang sulok ng Pilipinas.