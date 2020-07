“Mabuting asal ng mga bata dapat ding pagtuunan ng pansin ayon kay Bianca Gonzalez”

Ayon sa TV host na si Bianca Gonzalez, matimbang din ang pagtuturo ng mga magulang ng mabuting asal sa kanilang mga anak kasabay ng pagpapahalaga sa kalusugan at safety ng mga ito.

Hindi maiaalis ng Kapamilya host na si Bianca Gonzalez ang pangamba na hinaharap ng karamihan sa ating mga kababayan ngayong kaliwa’t kanan ang problema ang hinaharap na hamon ng ating bansa dahil sa COVID-19 pandemic.

Kaya naman, bilang isang nanay, ramdam ni Bianca ang mabigat na responsibilidad ng isang magulang sa pagpapalaki at pagbibigay ng tamang gabay sa kaniyang mga anak, na nakikita ang poot at galit ng mga tao sa paligid.

Para kay Bianca, responsibilidad ng mga magulang na turaan ng magandang pag-uugali ang mga bata.

“I think now ramdam natin ‘yung word na ‘yan, responsibility natin as a parent, hindi lang sa kalusugan at safety ng mga anak natin. I think we all feel na sa mundo ngayon parang ang daming tension, ang daming hate,” tugon ni Bianca sa kaniyang naging pagbisita sa “ Magandang Buhay ” nitong Huwebes, July 2.

Bukod sa pag-iingat sa sarili at kalusugan laban sa pandemya, naniniwala si Bianca na kailangan rin protektahan ang nakakagisnan ng mga anak.

“So for me ‘yung health kaya pa nga nating gawin ‘yung best natin at protektahan ang sarili, but the real scary pandemic out there is parang ang daming hate sa mundo and your bigger kids see it online. For me ‘yun ang realization ko as a parent. Grabe ‘yung responsibility natin na palakihin sila ng mabuti, bigyan sila ng mabuting values para paglabas nila into a harsh world ay kaya nila at hindi rin sila magpapakain sa hate. ‘Yung gagawin pa rin nila kung ano ang mabuti sa mundo,” dagdag ni Bianca.

Bilang isang ina rin, aminado ang ang TV host na isa siya sa mga nangangamba para sa kaligtasan ng mga anak lalo pa at wala pang bakuna o lunas ang COVID-19.



“I think lahat tayo natakot, kasi hindi ba sinasabi nila na nakakatakot ‘yung COVID kasi nga bago, hindi pa natin masyadong alam, wala pa tayong alam na gamot or vaccine para dito. So ‘yun naman ‘yung nakakatakot, ‘yung hindi mo alam,” pahayag pa niya.