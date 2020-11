“Maffi Papin, hiling ang dasal para sa kanyang anak”

Kasalukuyang nasa ICU ang apo ni Imelda Papin.

Labis na nangangamba ang singer na si Maffi Papin para sa kalagayan ngayon ng kanyang anak na si Zach Carreon na na-admit sa ICU.

Sa Facebook post ni Maffi, hindi napigilan ng singer na ihingi ng dasal ang kanyang anak na kasalukuyan ngayong naka admit sa ICU ng isang ospital.

“I truly didn’t want to post this but can I ask for a continuous prayer chain for my son Zach. He is in the ICU,” sabi pa ni Maffi.

Bilang nanay ramdam ni Maffi ang pangamba para sa anak.

“His platelet count dropped drastically even after continuous blood transfusion. He is a strong and resilient kid and I know he’ll pull through. Thank you,” pahayag pa niya sa post.

Si Maffi Papin ay anak ng Jukebox queen na si Imelda Papin na boses sa likod ng mga awiting “Bakit”, “Guhit ng Palad”, at “Isang Lingong Pag-ibig”.