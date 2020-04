“Maffi Papin, to the rescue sa inang si Imelda Papin”

Dinepensahan ni Maffi Papil ang inang si Imelda Papin.

Dumipensa ang anak ng Jukebox Queen na si Imelda Papin na si Maffi Papin na binabato ng negatibong komento ngayon.

Kasunod ito ng pag-awit ng Jukebox Queen sa “Iisang Dagat” na awitin na ginamit para sa pag-iisa ng China at Pilipinas sa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic.

Sa Facebook post, hindi itinanggi ni Maffi na apektado ang kanyang ina sa tila pambubully ng netizen at mga tao ngayon sa kanyang ina sa social media.

“If anything happens to my mom, ako makakalaban niyo! And now that is a threat! And be very afraid! I don’t take threats lightly! Neither do the authorities na hindi niyo kinakatakutan!” post ni Maffie.

Sa naging panayam ni Mario Dumaual, ipinagpasadiyos na lamang ni Imelda Papin ang mga batikos na ibinabato sa kanya ngayon.

https://www.google.com.ph/amp/push.abs-cbn.com/amp/2020/4/26/fresh-scoops/imelda-papin-explains-why-she-took-part-in-iisang-227925

“Hayaan natin sila, ipagdasal ko na lang. Kasi hindi naman ako nag presenta. Ako mismo ang kinuha . . . bilang chosen artist ni Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian — the composer of the song — at ang message ng song — it’s all about unity — awitin ng pagkakaisa, pagtutulungan at pag asa” sagot ni Imelda kay Mario Dumaual.

Si Imela ang boses sa likod ng mga awiting “Bakit”, “Guhit ng Palad” at “Isang Lingong Pag-ibig”.