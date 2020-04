“Mag-inang Teresa at Diego Loyzaga, ipinasilip ang kanilang ‘lockdown workout’”

Magkasama ang mag-inang sina Teresa Loyzaga at Diego Loyzaga sa isang yoga workout o tinawag nilang “lockdown workout”.

Ibinahagi ng seasoned actress na si Teresa Loyzaga sa kaniyang Instagram ang home yoga workout nila ng kaniyang anak na si Diego Loyzaga. Sa post niya nitong Miyerkules, April 8, makikita na nag ala-workout coach si Diego para sa kaniyang ina.



“Today’s Workout coach/buddy @diegoloyzaga. Take care everyone. Be safe!” ayon sa caption ni Teresa.

Una nang nagbahagi ng kani-kaniyang home workout routine ang ilang celebrities tulad nina Vin Abrenica at Alex Diaz. Gawa ng enhanced community quarantine sa buong Luzon, patok sa social media ang iba’t-ibang alternatibong workout na kayang gawin sa mga bahay.

WATCH: Vin Abrenica gets creative with at-home workout