“Maja Salvador hits 1 million subscribers on YouTube”

Actress Maja Salvador now has 1 million subscribers on the video-sharing site YouTube.

Actress Maja Salvador now has one million subscribers on the video-sharing site YouTube.

The Wildflower star on Sunday, September 20, took to Instagram to share the good news to her fans.

“1M Subscribers na tayo sa YouTube channel ko. Salamat sa pagsama sa masayang journey na ito,” she said. “Marami pa tayong pagsasamahan mga beshies.”

To celebrate her latest achievement, Maja looked back on favorite vlog moments, as she reiterated her gratitude to all those who have been supporting her YouTube channel, Meet Maja.

[embedded content]

“One million na tayo!” said Maja.

“Nung naisipan ko na gumawa nga ng YouTube channel, mga beshies, ginawa ko ‘yun dahil mas gusto ko na… ‘yung makilala niyo pa ‘ko nang mas personal pa. ‘Yung, kalali-laliman ng pagkakakilala niyo. Yung Maja na hindi niyo napapanood sa TV, hindi sumasayaw sa stage o sa mga pelikula. ‘Yung ako. Ako mismo. ‘Yung walang ibang character na ginagawa,” she added.

Maja started vlogging in May 2019.

She is expected to receive a Gold Creator Award from YouTube.

The Gold Creator Award is given to YouTube channels with 1,000,000 subscribers.