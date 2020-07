“Maja Salvador prays for a new franchise for ABS-CBN: ‘Huwag po tayong sumuko’”

Kapamilya actress Maja Salvador pens an open message to the country’s leaders to consider renewing the franchise of her home network.

With the decision on ABS-CBN’s franchise renewal still all up in the air, more and more Kapamilya personalities have started voicing their concerns and opinions about the government and its treatment towards their home network. In an Instagram post last July 7, Maja Salvador shared an open message to the heads of government through a prayer hoping for a positive outcome in the ongoing review of Congress on ABS-CBN’s franchise renewal.

She wrote, “Dasal ko po na sana mabigyan ng panibagong prangkisa ang aming pangalawang tahanan. Dasal ko din na patibayin niyo po at mas bigyan ng lakas ang aking mga Kapamilya at Kaibigan sa industriya. Hindi po madali ang pinagdadaanan nating lahat, huwag po tayong sumuko, Kapamilya.

“Sa ating mga Congressmen, isa po ako sa mga Kapamilya na nakikiusap na sana po bigyan niyo po ng panibagong pagkakataon ang ABS-CBN. Pagkakataon na araw araw natin ibinibigay sa ating mga sarili para itama ang ating mga pagkakamali.

“Sa ating mga Pinuno, sana po ay pagbigyan niyo ang aming hiling, dinggin niyo ang aming pakiusap. Nananalangin po kami na sana po mag YES kayo sa renewal ng prangkisa ng aming minamahal na ABS-CBN.

“Hindi man po perpekto pero marami din pong naidulot na maganda sa mga Pilipino na tulad ko.

Maraming salamat po.”