“Marcelito Pomoy, napaisip sa payo ni Simon Cowell sa ‘America’s Got Talent: The Champions’”

Pasok na sa grand finals ng ‘America’s Got Talent: The Champions’ si Marcelito Pomoy.

Isa si Marcelito Pomoy sa mga mapalad na nakapasok sa “The Champions” edition ng programang America’s Got Talent dahil sa ipinamalas niyang galing sa pagkanta at pag-doble kara.

Para sa kanyang semi-finals performance, bagamat pinuri siya ng mga hurado at nag standing ovation pa ang mga manonood pagkatapos niyang kantahin ang “Con Te Partirò” ni Andrea Bocelli, may naging payo naman ang hurado na si Simon Cowell sa kanya.

READ: Marcelito Pomoy makes it to the grand finals of America’s Got Talent

“There is no denying that you have a very unique, incredible and special talent. If you make it to the finals I think you get to take a bigger risk, because the surprise is now over,” ani Simon.

Sa naging panayam ni ABS-CBN News reporter na si MJ Felipe, inamin naman ni Marcelito na nag-iisip din siya kung paano niya matatapatan o malalagpasan ang kanyang naging performance na siyang nakapagpapasok sa kanya sa grand finals.

“Iyon nga ang inisip ko: Ano kaya gagawin ko? Ta-tumbiling kaya ako? Mag-split ako habang kumakanta? Para maiba!” biro ng singer.

Kwento pa ni Marcelito, hindi pa niya masasabi kung ano ang kanyang magiging final piece para sa grand finals dahil inaayos pa ito ng mga producer. Gayunpaman, masayang masaya naman siya dahil hindi niya inakalang aabot siya sa grand finals.

“Hindi ko masabi kasi mga winner na ang mga kalaban natin, e. Ipagdasal ko na lang na sana manalo tayo. Grand finals pa lang, masaya na ako, e. Lumulundag ako sa sobrang saya kasi hindi ko naman expected na makaka-proceed ako sa grand finals,” aniya.

“Ito ang hiling ko kay God: kung anuman ang binigay Niya sa akin, iyon ay tatanggapin ko nang kusang loob,” dagdag niya.

Nagwagi sa Pilipinas Got Talent si Marcelito noong 2011 at may mensahe naman siya sa mga sumusuporta sa kanya.

“Sa lahat ng mga tao na naniniwala sa talentong Pinoy, sa talento ko, thank you so much sa suporta ninyo. Para sa mga Pilipino ito all over the Philippines, all over the world. Sana makamit natin ang tagumpay. Sana maabot natin.”