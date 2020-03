“Marco Gumabao on kissing Lovi Poe: ‘Hindi na siya bago’”

Sinabi ng aktor na si Marco Gumabao na di siya ‘kiss and tell’ at ang mga manonood na lang ang mag-rate sa kanila.

Mas daring si Marco Gumabao sa kissing scene niya ngayon kay Lovi Poe sa Hindi Tayo Puwede kumpara sa naging kissing scene niya kay Anne Curtis sa Just A Stranger.

Sa latest movie ni Marco, may tongue na kasama ang pakikipaglaplapan niya kay Lovi.

“Idol ko kasi si Tony (Labrusca),” natatawang biro ni Marco.

“For me kasi, normal na kasi para sa akin yung kissing scene. And when you kiss a person kasama naman kasi yan – yung may tongue. Kasi with tongue is not… hindi na siya bago. Hindi siya nakakagulat if you find out that two people who love each other kiss with tongue,” paliwanag pa ng aktor.

May rason din daw kung bakit naging ganun ka-wild ang kissing scene nila ni Lovi.

“Ako sa nakita ko dito, yung character kasi namin ni Lovi, especially for my part na ako yung best friend na ang tagal ko na siyang gusto, so andu’n yung excitement to kiss her, to touch her because nakikita mo na yung workmate mo na mahal mo ay boyfriend ng iba.

“So now that you have the chance to show your love to that person siyempre, di ba, mag-o-all out ka sa pagmamahal sa kanya. Yon yung para sa akin ay parang…

“Actually, hindi ko naman iniisip yung tongue, eh, because yung tongue is kasama naman sa love scene yon. Pero yung pagka-passionate ng eksena, yung pagka-gigil mo na makasama yung minamahal mo yon talaga yung true meaning ng love scene namin,” dagdag niyang paliwanag.

Ayaw namang i-describe ni Marco kung gaano kasarap kahalikan si Lovi.

Aniya, “Hindi ako kiss and tell, eh. Di ako kiss and tell, eh. Kayo na lang mag-rate after ninyong mapanood yung movie.”

Tungkol sa marubdob na pag-iibigan ang kuwento ng Hindi Tayo Puwede. When asked if kaya ba niyang magpaka-martir sa ngalan ng pag-ibig, naging seryoso ang sagot ni Marco.

“Ako for me, it’s more on being in the middle. Kaya kong maging martir, pero kaya ko ring maging hindi. It really… para sa akin depende yon kung worth it ba talaga yung taong yon to risk everything.

“Kasi may mga tao na worth it, eh, pero may mga taong hindi rin. So don siya nagiging depende. Kung nakikita ko na sobrang worth it yung babae na ito, magpapaka-martir ako nang sobra.

“Worth it sa akin ang isang tao kapag din niya akong ipaglaban, di ba? Kasi kung ako lang yung lumalaban para sa relationship namin, tapos siya hindi, hindi siya worth it because she is not also fighting for it. So dapat nagkakaintindihan kayo at mahal ninyo ang isa’t isa,” lahad ng hunk actor sa PUSH.

Palabas na ang Hindi Tayo Puwede sa mga sinehan simula March 4. The film is directed by Joel Lamangan and produced by Viva Films.