“Maris Racal, na in-love na nga ba sa Beki?”

Aminado rin si Maris Racal na mahina ang kaniyang Gaydar.

Isa si Maris Racal sa mga bibida sa bagong proyekto ng Star Cinema na Boyette, Not A Girl Yet starring Zaijian Jaranilla.

Dahil sa temang LGBTQ movie ng Boyette, Not A Girl Yet, hindi naiwasan na maitanong sa female star kung nagkaroon na ba siya ng beki suitor.

“Wala naman (laughs),” masayang pahayag ni Maris sa tanong ng press sa naganap na media launch ng Boyette, Not A Girl Yet.

“Nag isip talaga ako, pero konti lang naman sila eh. Wala naman,” mariin na tugon ng aktres.

Aminado rin si Maris na mahina ang kaniyang “Gaydar” pagdating sa pagtukoy sa tunay na gender preferences ng isang tao.

“Pag dating doon, medyo naive talaga ako pagdating dyan. Tapos, parang hindi ako nakaka-sense pa ng ibang… Parang ang nasi-sense ko pa lang is ‘yung pinaka outer layer ng isang tao. So parang ako ‘yung laging huli sa balita,” masayang paliwanag ni Maris.

Paglilinaw ni Maris, sa lahat kaniyang mga naging suitor, wala pang isa sa mga ito ang na kumpirma niyang beki.

“So far, sa lahat ‘parang ang daming boyfriend’ (laughs) sa lahat naman ng mga naka-usap. Wala naman,” pahayag ng aktres.